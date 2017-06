Podpisov za referendum o drugem tiru dovolj, a jih bodo za 'močno varnostno rezervo' še zbirali

(Foto: Kanal A)

Pobudniki referenduma o zakonu o drugem tiru so doslej zbrali 41.600 podpisov, kar je dovolj za razpis referenduma. Po besedah predsednika gibanja Davkoplačevalci se ne damo Vilija Kovačiča bodo podpise zbirali še do četrtka, ko se izteče rok, saj potrebujejo "močno varnostno rezervo".

"Zbiranje podpisov kljub doseženemu številu 40.000 še ni končano, je Kovačič izpostavil na današnji novinarski konferenci. Potrebujemo močno varnostno rezervo, kajti oblast, ki je napovedala, da do tega referenduma ne sme priti, je goljufiva in izrazito nedemokratična," je bil oster.

Pobudnik referenduma je vlado označil za goljufivo, kar je premier Miro Cerar po njegovih besedah dokazal z obljubo "fiktivnega" dvojnega tira koprskemu županu Borisu Popoviču. Slednji je zato po obrnil hrbet referendumu v zameno za dodatne občinske nadzornike v Luki Koper, zamenjavo direktorja Luke in konec policijskih preiskav zoper njega, je prepričan Kovačič.

"Zakon, ki ga napadamo z referendumom, uzakonja dolgoročno korupcijo, ob tem pa za več kot 14 let podaljšuje izgradnjo proge med Koprom in Divačo," je še poudaril. Prebivalce Črnega Kala je Kovačič pozval, naj ne sledijo Popoviču in se zavzamejo za tisto različico gradnje železniške proge, ki bo dosegljiva do leta 2022, sicer bo Luka Koper dolgoročno oškodovana, pokrajina Črnega Kala in Kraškega roba pa degradirana, je dodal.