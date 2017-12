Pogajanja med vlado in poklicnimi gasilci se bodo lahko nadaljevala

Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor, ki za en plačni razred izboljšuje uvrstitev delovnega mesta vodje gasilske izmene I, so podpisali predstavniki 23 sindikatov, kar je dovolj za njegovo uveljavitev. Ta omogoča nadaljevanje pogajanj o odpravi anomalij pri delovnih mestih gasilcev v kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva.

Delovno mesto vodje gasilske izmene I, ki je z aneksom uvrščeno v 33. plačni razred, je eno od orientacijskih delovnih mest za področje gasilske dejavnosti, katerih uvrstitev določa krovna kolektivna pogodba za javni sektor. To pa pomeni, da je za vsako spremembo potrebno soglasje vsaj polovice od 42 sindikatov javnega sektorja.

Danes je aneks podpisalo 23 sindikatov, še nekaj pa jih je najavljenih, je v izjavi za medije po podpisu pojasnil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki pričakuje, da bo podpisov 25.

Z uveljavitvijo aneksa bo omogočeno nadaljevanje pogajanj o odpravi anomalij pri delovnih mestih gasilcev v kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva.

Aneks h kolektivni pogodbi je podpisalo 23 sindikatov, še nekaj jih je najavljenih. (Foto: Miro Majcen)

Vlada in sindikati so sicer že poleti podpisali anekse h kolektivnim pogodbam po dejavnostih, s katerimi odpravljajo anomalije oziroma popravljajo uvrstitve v plačne razrede za delovna mesta do vključno 26. plačnega razreda ter za pooblaščene uradne osebe. Med podpisniki pa ni bilo Sindikata poklicnega gasilstva, ker so menili, da ponudba vlade dejansko ne odpravlja anomalij pri vrednotenju delovnih mest gasilcev. Gasilci so pred vladnim poslopjem v začetku oktobra celo pripravili protestni shod.

Na sestankih predstavnikov njihovega sindikata in vladne strani so nato, kot so pred časom pojasnili na vladi, ugotovili, "da bi bilo za ustrezno rešitev v kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva treba predhodno spremeniti kolektivno pogodbo za javni sektor, in sicer tako, da se orientacijsko delovno mesto vodja gasilske izmene I uvrsti v 33. plačni razred".

Predlog aneksa so nato predstavili tudi sindikalnima pogajalskima skupinama, danes pa so ga podpisali predstavniki sindikatov iz obeh skupin.