Židan o teranu: Nič ni izgubljeno

Evropska komisija je, kot navaja STA in še nekateri drugi mediji, sprejela delegirani akt za dodelitev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran pri označevanju vina Hrvatska Istra, ki vključuje zelo podrobne pogoje za označevanje. Cilj je zaščititi slovensko vino teran, zato so pogoji za označevanje neobičajno, izjemno podrobni, izpostavljajo v komisiji.

Najprej je akt za en mesec umeščen na tako imenovani portal za izboljšanje zakonodaje, nato gre skozi pisni postopek sprejetja, ki običajno traja približno dva tedna. Nato pa začne teči dvemesečno obdobje, v katerem lahko Svet ali Evropski parlament z ustrezno večino akt zavrneta.

Akt je sicer zelo težko zavrniti. V Svetu je za zavrnitev potrebna super kvalificirana večina 72 odstotkov članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva unije, v Evropskem parlamentu pa absolutna večina.

Ime sorte grozdja teran se bo lahko uporabljalo izključno za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogoji, da bosta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju ter da bo napis teran manjši od napisa Hrvatska Istra, piše v enem zadnjih osnutkov akta, ki ga je pridobila STA, ki pa ni nujno enak sprejetemu delegiranemu aktu.

Tako podrobno opredeljeni pogoji za označevanje v primeru odobritve takšne izjeme so neobičajni in izjemni, kar kaže na prizadevanja komisije za zaščito slovenskega vina teran, so pojasnili viri pri komisiji.

Namen delegiranega akta je med drugim izogniti se uporabi imena teran kot prevladujočega elementa na etiketah hrvaških vin, kar je bilo ugotovljeno v nekaterih primerih in kar lahko zavede potrošnika. "Zato so za ta hrvaška vina predvideni specifični pogoji za označevanje," še piše v osnutku delegiranega akta.

V drugem členu osnutka akta piše, da je mogoče vina z zaščiteno oznako porekla Hrvatska Istra, proizvedena pred uveljavitvijo akta, prodajati do izčrpanja zaloge, tudi če ne spoštujejo pogojev za označevanje, opredeljenih v delegiranem aktu.

Delegirani akt, ki naj bi se uporabljal za obdobje od 1. julija 2013, torej od vstopa Hrvaške v EU, so pristojne službe komisije po neuradnih informacijah sprejele danes, v začetku prihodnjega tedna pa bo javno objavljen, morda že v ponedeljek. Nato se postopki nadaljujejo.

Minister ima drugačne informacije

Minister za kmetijstvo Dejan Židan je za 24ur.com dejal, da so od Evropske komisije dobili drugačne, prav tako neuradne, informacije, in sicer da se je zaključil postopek notranjega usklajevanja, kar omogoča naslednji korak javnega posvetovanja in ne da je bil sprejet delegirani akt. Pri tem bomo dobili priložnost, da predstavimo stališče, ki ga Evopska komisija lahko sprejme ali pa tudi ne, je dejal Židan.

''Nič ni izgubljeno, mi smo pripravljeni na vse scenarije in pripravljeni smo iti tudi na sodišče,'' je ponovil Židan.