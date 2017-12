Pogovor z Milkom Novičem: To je zrežiran umor v stilu Agathe Christie

Tri leta mineva od okrutnega umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Zanj je bil obsojen Milko Novič in dobil 25-letno zaporno kazen. Ko ga ekipa 24UR obišče, Novič takoj pohvali osebje zapora in začne razlagati o svojih občutkih. Na vprašanje, ali je pričakoval, da bo tako dolgo trajalo, odločno pravi, da niti slučajno. "Jaz sem enkrat že povedal, da sem prve dni lepo oblečen ves čas neprestano poslušal, kdaj bo prišel paznik in rekel, to je bilo pomota, odhajate domov," pripoveduje.

A prvostopenjsko sodišče pravi, ni bila pomota. Noviču smo z GRS delci, telefonskim signalom in motivom maščevanja dokazali, da je bil nesrečnega trenutka na kraju, da je streljal prav on, navajajo. Sam vztraja, gre za zrežirano kriminalko v stilu Agathe Christi. "Sem rekel, mislim da novinarjem pred dvorano, da ne bi bil rad v sodničini koži. Sem slutil te pritiske, ki so bili usmerjeno v to, da se me izolira doživljensko v arestu na Dobu," pripoveduje. Na vprašanje, konkretno kdo izvaja pritiske, pa odgovarja: "Tisti, ki so zrežirali celoten umor in mojo vpletenost. Kdo so, pa ne vem. Tega ozadja pa ne vem. Dejansko tisti, ki bi morali raziskat ozadje, niso naredili nič," je prepričan. Na vprašanje, če je ustrelil Jamnika, pa odločno odgovori, da mu na kraj pameti ne pade. "To je nezaslišano dejanje," še doda.

Pravi, da mu je vseeno, če bo čez dva tedna prisoten na seji Višjega sodišča, ki bo odločalo o njegovi pritožbi. In da je pripravljen na vse. "Eventuelno, če bo potreba, če bo prišlo do obnove postopka oziroma če bo prišlo do skrajne odločitve, se pravi potrditve sodbe, bomo uporabili vse preostale sodne inštance. Še tri imamo na voljo. Jaz upam, da jih ne bo treba. Bomo dokazovali naprej naše trditve," pove.

Preden je odšel nazaj v celico je Novič še ostro zavrnil očitek, da naj bi zaposlenim na inštitutu grozil. Pa tudi to, da bi karkoli vedel o drogah. "Prav je, da je Inštitut to zanikal. To je resna znanstvena ustanova, ki ji take govorice, če so neutemeljene, lahko povzročijo nepopravljivo škodo," še doda.