Pogrešani iraški deklici in njuno mamo našli v Salzburgu, zdaj so že v Sloveniji

Iraški deklici, devetletnica in enajstletnica, nista več pogrešani, so potrdili ljubljanski policisti. V četrtek so ju živi in zdravi, skupaj z njuno mamo, izsledili v Salzburgu, danes zjutraj pa so vse tri prispele v Slovenijo, kjer so jih prevzeli policisti in uslužbenci centra za socialno delo.

"Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil o okoliščinah njunega pogrešanja," so še zapisali na PU Ljubljana.

Mladoletni prosilki za azil sta bili pogrešani od ponedeljka, 5. junija, ko sta odšli v šolo, nato pa se nista vrnili v rejniški dom na območju Ljubljane.

Mama zaradi bolezni neprimerna za skrbništvo

Deklici sta v Slovenijo skupaj z mamo in brez dokumentov prišli lani. Najprej sta bivali v azilnem domu, ko pa je center za socialno delo presodil, da je njuna mama zaradi bolezni neprimerna za skrbništvo, sta bili dodeljeni Anki Marinšek, pri kateri sta bili od lanskega septembra.

Obiskovali sta eno od ljubljanskih šol, iz katere pa se v ponedeljek nista več vrnili. Skrbnica je podala prijavo na policijo, ta pa je postopke vodila na enak način, kakor če bi bil pogrešan slovenski državljan.