FOTO: Pogumnih kopalcev na pustno soboto Blejsko jezero s štirimi stopinjami Celzija ni prestrašilo

Blejsko jezero je danes gostilo tradicionalni, že sedmi Pokal Bleda v zimskem plavanju. Vsako leto se ga udeležijo zimski plavalci iz Slovenije in tujine. Nekaterim je bil izziv že sam skok v mrzlo vodo, katere temperatura je bila tokrat okoli štiri stopinje Celzija, drugi pa so se pomerili na 25- in 50-metrski razdalji.

Bled je v januarju 2010 gostil svetovno prvenstvo v zimskem plavanju, na katerem je bilo moč čutiti ogromno pozitivne energije, zaradi katere so se na Turizmu Bled odločili, da podoben dogodek izvedejo vsako leto. Zato vsako leto februarja pripravijo Pokal Bleda v zimskem plavanju.

Kot pojasnjuje Anja Šmit iz Turizma Bled, so tekmovalci načeloma rekreativci, ki občasno ali pa le enkrat na leto plavajo v takih razmerah, torej v hladni vodi, ki ima okoli štiri stopinje. Večina tekmovalcev se udeleži plavanja na 25 ali 50 metrov prosto ali prsno, nekateri pa se odločijo le za skok v vodo oziroma tako imenovano kategorijo pingvin.

V vodo pogumno skočijo tudi turisti

Največ sodelujočih je Slovencev, letos pa so se za zimsko plavanje že predhodno prijavili tudi gostje iz Belgije, s Hrvaške in Češke. Danes zjutraj je bil sicer čas še za zadnje prijave na tekmovanje, ki se ga vsako leto udeleži več deset ljudi, med njimi tudi turisti, ki se ta čas mudijo na Bledu.

Tekmovanje, ki ga Turizem Bled pripravlja v sodelovanju s Strel Swimming, se je začelo ob 11. uri v zunanjem kopališču Grand hotela Toplice. Sodelovale so lahko tudi pustne šeme, ki jim ob skoku v vodo ni bilo treba plačati prijavnine. Tekmovalci so se ob prihodu iz mrzle vode lahko pogreli tudi v savnah in termalnih bazenih.