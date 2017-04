Poklici, rezervirani samo za moške? To ne obstaja

Rešilni čoln, požarne stopnice, pomivalni stroj, avtomobilski brisalec, centralno ogrevanje. Ali veste, da so pod vse te izume podpisane ženske? To je le ena od zanimivosti, ki smo jih izvedeli na Dnevu za punce, dogodku, ki ga je v ljubljanski Kristalni palači organiziralo Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) in na katerem smo razbijali stereotipe o tem, da so nekateri poklici rezervirani samo za moške.

"Stereotipi so brez veze," je bilo geslo letošnjega Dneva za punce. (Foto: Dan za punce)

Biti ženska v moškem kolektivu je prednost, ne slabost



"Prodorni delodajalci si v svoji ekipi želijo tako moške kot ženske, saj ima vsak spol svoje kvalitete, ki se med seboj odlično dopolnjujejo," je izpostavil Rok Capuder, profesor fizike in ustanovitelj Zavoda 404, kjer kot motivacijski vodja mlade inženirke in inženirje združuje z zanimivimi aktivnostmi, preko katerih prenašajo teorijo v prakso in pridobivajo nova znanja. Dodal je, da to velja za vse poklice, tudi naravoslovno-tehniške, kjer sicer še vedno prevladuje močnejši spol. Poudaril je, da se ženski način razmišljanja razlikuje od moškega, to pa pomeni, da k nekemu izzivu pristopijo drugače, kar lahko privede do inovativnih rešitev.

Mateja Zorko Pavšar, svetovalna delavka na Šolskem centru Celje (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije), je dejala, da se to opazi že v času šolanja. "Dekleta so praviloma bolj vztrajna, trdoživa, iznajdljiveša in lahko delajo več stvari hkrati. Obenem so bolj čustvena, kar je včasih lahko težava, včasih pa je to tudi prednost," je dejala Zorko Pavšarjeva.

Teja Török, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva, ki je bila dve leti pomočnica vodje gradbišča, zdaj pa je njeno mesto v oddelku razvoja, kjer obdeluje in spremlja različne razvojne projekte, je dela v pretežno moškem kolektivu vajena. "Tukaj ravno prepričujem sodelavca, naj me že končno neha fotografirati," se je ob svoji podobi z gradbišča nasmehnila govornica. "Kot ženska sem se včasih res morala bolj dokazovati, ampak ko te fantje enkrat vzamejo za svojo, je super. Za dan žena vedno dobim kakšno pozornost."

Ženske se v pretežno moškem kolektivu praviloma dobro znajdejo. (Foto: Thinkstock)

Da delo v poklicih, kjer večinoma prevladujejo moški, ni slabost, prej nasprotno, meni tudi Alenka Flander, doktorica politoloških znanosti in direktorica Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. "Ko sem še delala kot inženirka, sem večinoma delala v moškem kolektivu. In moram reči, da se moramo dekleta, kar se tiče odnosov v službi, od nasprotnega spola še veliko naučiti," je dejala Flandrova.

"Ni pomembno, ali si fant ali dekle, pomembno je, da imaš dovolj močno željo"

Na dogodku Dan za punce so spregovorila tudi mlada dekleta, ki se še izobražujejo na srednjih šolah ali fakultetah, kjer je večina dijakov ali študentov moškega spola. "Prvi dan sem bila v razredu, kjer sem edino dekle, resda deležna nekaterih čudnih pogledov, ampak sem se med sošolce hitro vklopila in zdaj se imam prav fino," je dejala Erna Bašić, dijakinja Gimnazije in srednje šole Kočevje, ki trenutno obiskuje 2. letnik programa mizar.

"Tudi moj oče je mizar in ko sem prvič videla, kako je miza, ki je bila prej le na papirju, nenadoma stala pred mano, se mi je to zdelo kot čarovnija. In jaz sem na vsak način želela izvedeti, kako se čara," je o tem, zakaj je postala ena redkih deklet, ki so se odločile za poklic, tradicionalno pripisan le moškim, povedala simpatična bodoča mizarka. Po besedah dijakinje celjske srednje šole za mehatroniko ni pomembno, ali si fant ali dekle, temveč "da imaš dovolj močno željo in da si za to, da nek cilj uresničiš, pripravljen tudi kaj narediti".

Tadejo Polach pa je študij popeljal v svet reaktorske fizike. Danes je zaposlena kot razvojna inženirka v podjetju, ki je neposredno povezano z Nuklearno elektrarno Krško. Predstavila je izzive, s katerimi se sooča pri svojem delu, in dekleta spodbudila k vztrajnosti.

Tudi v naravoslovju je veliko ustvarjalnosti, so poudarili govorci. (Foto: Dan za punce)

Za uspeh je treba delati s srcem

Posebej navdihujoča je bila zgodba Robija Bojanca in Kristine Nikolovske, dveh aktivnih študentov na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko. Kristina je študentka robotike in članica Team Avalanche, ki je izdelala invalidski voziček za mednarodno tekmovanje Cybathlon, namenjeno invalidom z motnjami gibanja. Robi, ki je postal paraplegik v prometni nesreči, ko je bil star 12 let, se je tekme Cybathlon udeležil s posebnim invalidskim vozičkom ekipe Team Avalanche, ki je na tekomovanju dosegla odlično tretje mesto.

Organizatorji so se razveselili polne dvorane slušateljev. (Foto: Dan za punce)

"Najpomembnejše je, da pri izbiri poklica sledite svojemu srcu," je navzočim mladim položila na srce Ana Lukner, podjetnica, inspiracijska predavateljica in pobudnica organizacije Anina zvezdica, ki se je na dogodek javila prek skypa, saj trenutno živi in dela kot vodja ABC pospeševalnika v Kaliforniji. "Če boste delali s srcem, bo zagotovo prišel tudi uspeh," je sklenila Luknerjeva.