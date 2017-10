Poklicni gasilci s Cerarjem (še) niso našli skupnega jezika

Predstavniki sindikatov poklicnih gasilcev so se danes, preden bi javnosti predstavili nadaljnje stavkovne aktivnosti, sestali s premierjem Mirom Cerarjem. Z vladno ekipo bodo vsebinsko razpravo nadaljevali v četrtek, so pojasnili na novinarski konferenci. Upajo, da bodo do konca tedna uspeli doseči dogovor, sicer napovedujejo tudi stavko.

Kot je pojasnil predsednik Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije Aleksander Ogrizek, so jih iz vladnega kabineta na srečanje pozvali na predvečer napovedane predstavitve nadaljnjih stavkovnih aktivnosti. "Ko vrag šalo vzame, se potem nekaj premakne," je dejal Ogrizek in spomnil, da se dva tedna od protestnega shoda z izjemo sprejema pri predsedniku DZ Milanu Brglezu, ni nič premaknilo.

Sestanek, ki je po navedbah predstavnikov sindikata trajal 45 minut, je bil buren, udeležila pa sta se ga tudi ministrica za obrambo Andreja Katič in minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Vsebine srečanja v sindikatu niso želeli razkriti, bodo pa z vladno ekipo bolj vsebinsko in konkretno nadaljevali v četrtek, je povedal sekretar sindikata David Švarc.

Premier Miro Cerar se je sestal s predstavniki sindikata poklicnih gasilcev. (Foto: Twitter)

Glede na odziv vladne ekipe so v sindikatu dobili vtis, da so se problema lotili bolj resno in vsebinsko ter dojeli, da gasilci z zahtevami v ničemer ne presegajo okvirjev dogovora in ne rušijo razmerij med ostalimi uniformiranimi poklici. "Premier je dajal vtis, da razume naša zahteve in stališča," je še ocenil Švarc.

Po njegovih besedah je Cerar tudi izrazil pričakovanje, da "zadevo rešijo do konca tedna," če bo le mogoče. V sindikatu zato upajo in pričakujejo, da bodo dogovor uspeli doseči že v četrtek, sicer pa bodo nadaljevali s stavkovnimi aktivnostmi. V petek je na izredni seji sindikat predsedstva poklicnih gasilcev že oblikoval stavkovni odbor in sprejel stavkovne zahteve za odpravo plačnih anomalij.

Zahtevajo ohranitev plačnih razmerij z ostalimi poklici pooblaščenih uradnih oseb, vzpostavitev poštenih plačnih razmerij v dejavnosti poklicnega gasilstva in ohranitev tistih razmerij, ki jih vladni predlog po mnenju sindikata ruši, je naštel Švarc. V skladu z dogovorom, ki so ga sindikati javnega sektorja podpisali lani, zahtevajo tudi poplačilo vseh poklicnih gasilcev do 26. plačnega razreda od 1. julija naprej in tistih nad 26. razredom, za katere se bodo dogovorili, od 1. oktobra. Če bodo stavkali, pa bodo zahtevali tudi poplačilo nadomestila plače v času stavke.

Če se ne bi srečali s premierjem, bi v sindikatu poklicnih gasilcev danes na poslanske skupine naslovili poziv za sklic skupne seje odborov za obrambo, finance in javno obravnavno, na katerih bi obravnavali zahteve sindikata. "To je bila zadnja priložnost, ki smo jo videli, da argumentirano in razumsko brez stavkovnih aktivnosti pridemo do zaključka pogajalskega procesa," je dejal Švarc.

Ogrizek in Švarc sta poudarila, da so v sindikatu trdno odločeni, da bodo stavkali, če se o zahtevah ne bodo uspeli dogovoriti z vladno stranjo. O načinu izvedbe stavke bo sindikat javnost obvestil, če bi do te prišlo. To bi sicer bila prva samostojna stavka poklicnih gasilcev.