Poletje je pred vrati, temperature prihodnji teden mogoče celo nad 30 stopinj Celzija

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes pretežno oblačno. Dopoldne bo občasno deževalo predvsem v vzhodni polovici Slovenije, popoldne pa se bodo pojavljale še krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo lahko zavlekle tudi v noč na četrtek. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem delno jasno, popoldne bo tam lahko nastala kakšna ploha. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, bolj oblačno bo v vzhodni Sloveniji. Tu in tam bo občasno možen rahel dež. V notranjosti Slovenije bo pihal veter severne do vzhodne smeri, zjutraj na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

V petek bo na zahodu sončno, drugod pa bo nekaj več oblačnosti. Večinoma suho bo in nekoliko topleje. V soboto bo sončno in še topleje.

Drug teden se bodo temperature povzpele mogoče nad 30 stopinj Celzija. (Foto: iStock)

"Spet je pred nami večdnevno suho obdobje. Verjetnost padavin bo najmanjša od petka do ponedeljka ali torka," so danes tvitnili vremenoslovci.

Kot pojasnjujejo na Arsu, bodo od sobote do četrtka Alpe in naši kraji večinoma pod vplivom območja visokega zračnega tlaka. V soboto in nedeljo bodo še prevladovali vetrovi vzhodnih smeri, od ponedeljka pa vetrovi zahodnih smeri. V začetku prihodnjega tedna bo k nam pritekal postopno toplejši zrak.

Od sobote do četrtka kaže na večinoma sončno in povečini suho vreme. Sprva bodo najvišje dnevne temperature okrog 25, v sredini tedna pa celo okoli 30 stopinj Celzija.

"Začetek prihodnjega tedna sončen in že skoraj vroč. Prvič letos bi lahko šli nad 30 °C. Skladno z začetkom meteorološkega poletja," napoveduje tudi naš hišni prognostik Blaž Šter.

