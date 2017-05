Poletje prehiteva: prvi dan s temperaturami nad 30 stopinjami je prišel dva tedna prej kot običajno

Agencija RS za okolje (Arso) je tvitnila, da bo ponekod danes prvič letos temperatura nad 30 stopinj Celzija, kar je okoli 14 dni bolj zgodaj kot v povprečju. Podobne temperature bodo tudi jutri in v četrtek, zato se primerno napravite in zaščitite pred soncem.

Kot so napisali na Arsu, danes vroč dan pričakujejo predvsem na vzhodu države, kjer se bodo temperature povzpele nad 30 stopinj Celzija, medtem ko se bo po nižinah temperatura prvič v tem letu dvignila do okoli 30 stopinj Celzija. Večina nižinskih postaj temperaturo nad 30 stopinj Celzija izmeri okrog 12. junija, zaradi vpliva morja na naši obali pa vročina pritisne nekoliko kasneje kakor v notranjosti države, še navajajo na Arsu.

Kaj pravi vremenska napoved za danes in jutri?

Zanimivo je, da so danes zjutraj v Postojni namerili 10 stopinj Celzija (zaradi megle), medtem ko je bila temperatura ob istem času na Kredarici 9 stopinj Celzija.

Danes bo sončno. Proti večeru bodo predvsem v goratem svetu severne Slovenije nastale posamezne nevihte. Pihal bo šibak jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severnih krajih krajevne nevihte. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

Tudi konec tedna bo vroč, manjša ohladitev šele v začetku prihodnjega tedna

Nad srednjo Evropo, Balkanom in Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri topel in postopno bolj vlažen zrak.

V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo vročinske nevihte, ki bodo manj verjetne ob morju.

Od petka dalje bo vreme spremenljivo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Do nedelje bodo najvišje dnevne temperature od 25 in 30 stopinj Celzija, od ponedeljka do srede pa od 20 do 25 stopinj Celzija.

Kako se zaščiti pred soncem?

Na začetku poletja pogosto pozabljamo, da se je potrebno pred UV sevanjem in njegovim škodljivim vplivom zaščititi. Uporabo zaščitne kreme, pokrival in oblačil povezujemo z morjem, zato ob vsakodnevnih opravilih nanje pozabljamo, kar pa ni prav opozarjajo strokovnjaki, saj nas lahko sonce opeče kjerkoli. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) vsako leto znova opozarjajo, da število novih primerov raka kože, ki je ena najhujših posledic izpostavljanja UV sevanju, v zadnjih desetletjih narašča tako v svetu kot tudi v Sloveniji. Zato odsvetujejo rabo solarijev in sončenje, opozarjajo pa tudi na redno in pravilno zaščito pred soncem že od zgodnjega otroštva.

Škodljivi učinki prekomernega izpostavljanja UV sevanju se odražajo na očeh, koži in imunskem sistemu. (Foto: Thinkstock)

Osnova je naravna zaščita, poudarjajo na NIJZ, zato svetujejo naslednje ukrepe:

- Omejimo izpostavljanje soncu med 10. in 16. uro, saj je moč UV sevanja takrat največja.

- Upoštevajmo pravilo sence: kadar je naša senca krajša od telesa, poiščimo ali naredimo senco. Oblecimo lahka oblačila: naj bodo gosto tkana z dolgimi rokavi in hlačnicami.

- Glavo pokrijmo s širokokrajnim klobukom (7,5–10 cm) ali pokrivalom v legionarskem kroju, kadar se ne moremo umakniti v senco.

- Zaščitimo oči s sončnimi očali ustrezne kakovosti (CE, UV400) in oblike, ki onemogoča dostop UV žarkom tudi s strani.

- Kreme, geli in podobno naj za zaščito pred soncem služijo le kot dodatna zaščita na predelih, ki jih ni mogoče zaščititi na naravne načine. Niso namenjeni podaljševanju izpostavljanja soncu. Ščitijo naj pred UVA in UVB žarki in naj imajo sončni zaščitni faktor 30 ali več. Pomembna je zadostna količina nanosa (5 ml – to je ena čajna žlička na vsako okončino, prednjo in zadnjo stran trupa ter glavo) in ponovno nanašanje (po kopanju, močnem potenju, brisanju oziroma vsaki dve uri).

Ne pozabite pa tudi na dovolj velik vnos tekočine v telo, pa poskrbite, da bodo pred soncem in vročino zaščitene tudi vaše domače živali.