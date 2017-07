Policija bo razkrila več podrobnosti glede suma korupcije na Pošti Slovenije

V sredo in v četrtek so potekale hišne preiskave, povezane z domnevno korupcijo na Pošti Slovenije. Trem osebam so kriminalisti odvzeli prostost, vse so bile po opravljenih hišnih preiskavah izpuščene. Pod drobnogledom naj bi bil javni razpis za nabavo posebnega rentgena za podroben pregled poštnih pošiljk.

Neuradno naj bi se med preiskovanimi znašli direktor korporativne varnosti na Pošti Slovenije Mitja Štampfer in ljubljanski podjetnik Tomaž Kastelic. Kriminalisti naj bi njuno dogovarjanje ujeli med prisluškovanjem v drugi domnevni koruptivni zgodbi. (Foto: 24ur.com)

Več o preiskavah bo ob 13. uri povedal vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dean Jurič. Izjavo bomo prenašali v živo na 24ur.com.

Hišne preiskave so vodili koprski kriminalisti v sodelovanju s policisti in kriminalisti PU Ljubljana in PU Maribor. Hišne preiskave so potekale na naslovih bivanja treh osumljencev in v poslovnih prost orih dveh gospodarskih družb, kjer so osebe zaposlene. Kriminalisti so iskali dokaze za kazniva dejanja s področja korupcije pri gospodarskem poslovanju.

Pošta je namreč objavila razpis za nabavo CT naprave za temeljito iskanje nedovoljenih poživil v pošiljkah. Za zmago na razpisu naj bi se dogovarjali trije zaposleni na Pošti Slovenije. Vrednost naročila naj bi po poročanju časnika Večer znašala okrog 800.000 evrov.

Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.