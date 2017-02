Policija lahko uporablja električni paralizator in zbira podatke o letalskih potnikih

Državni zbor je sprejel novelo zakona, ki policiji daje pooblastila za uporabo električnega paralizatorja. (Foto: POP TV)

Državni zbor je s 53 glasovi za in 21 glasovi proti sprejel novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki ji med drugim daje možnost uporabe električnega paralizatorja.

Za novelo so poleg poslancev koalicije glasovali še poslanci NSi, proti pa poslanci SDS, ZL in poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev.

Novela določa tudi pogoje za policijsko uporabo brezpilotnih letal, uvaja podaljšanje prepovedi udeležbe na športnih prireditvah z enega na dve leti ter možnost prekinitve potovanja skupinam navijačev, pri katerih najdejo stvari, ki kažejo, da nameravajo kršiti javni red in mir.

Peklenskih pet sekund

Paralizatorji so lahko tudi smrtno nevarni, je za 24UR povedal družinski zdravnik Janez Mervič iz ZD Grosuplje. V najhujšem primeru lahko pride do zastoja srca, problem naj bi bil tudi z astmatiki.

Paralizator deluje pet sekund, a teh pet sekund je peklenskih, ko ti skozi telo steče 50 tisoč voltov elektrike. Paralizator povzroči pokrčenje mišic, kar napadalca ohromi, je pred časom za 24UR povedal Robert Ferenc iz sektorja za policijsko pooblastilo.

Policija paralizatorje zaradi varnostne sitacije potrebuje

V SDS so sicer v drugi obravnavi predlagali dopolnilo, s katerim bi uporabo električnih paralizatorjev omejili le na primere, ko je dovoljena uporaba strelnega orožja oziroma je ogroženo življenje policistov ali tretjih oseb. V ZL so predlagali, da člen, ki dovoljuje uporabo paralizatorja, nasploh črtajo, a so poslanci obe dopolnili zavrnili.

Novela je bila sicer ves čas sprejemanja deležna kritik informacijske pooblaščenke ter nekaterih opozoril varuha človekovih pravic. Informacijska pooblaščenka je na primer opozorila, da ni potrebe, da policija zbira podatke o letalskih potnikih, ki niso problematični, posebej na letih znotraj EU.

Glede uporabe sistema optične prepoznave registrskih tablic pa je mnenja, da bo šlo za množičen nadzor, saj bo nadzorovan vsak in to brez poprejšnjega opozorila. Tudi zbiranje biometričnih podatkov je po mnenju informacijske pooblaščenke zastavljeno preširoko, prav tako možnost uporabe brezpilotnih letal.

Na drugi strani sta koalicija in notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar v razpravi v DZ poudarjali, da so pri obravnavi novele zelo pretehtali, ali so posamezne spremembe nujne in sorazmerne. Po prepričanju ministrice je v zakon vgrajenih veliko varovalk, ki bodo preprečile morebitne zlorabe. Poudarjala je tudi, da policija nova pooblastila potrebuje, da bo lažje zagotavljala varnost, saj se varnostne razmere spreminjajo, prav tako tehnologija.