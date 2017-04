Tekma visokega tveganja: Policija opozarja, da bo snemala dogajanje na tekmi med Mariborom in Olimpijo

Policija bo dogajanje na tekmi snemala tudi iz zraka. (Foto: Damjan Žibert)

V Ljudskem vrtu v Mariboru bo v sredo povratna pokalna nogometna tekma med NK Maribor in NK Olimpija. Policija je športno prireditev ocenila kot javno zbiranje visokega tveganja, zato vse obiskovalce opozarja, da bo zaradi zagotavljanja varnosti dogajanje na tekmi snemala in fotografirala tako iz zraka kot na tleh.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije policistom nalaga, da morajo pred začetkom uporabe tehničnih sredstev za fotografiranje in video snemanje na kraju prisotne osebe o tem obvestiti. Kot je zapisal Miran Šadl s PU Maribor, "bo policija zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabila tehnična sredstva. Tehnična sredstva za video snemanje bodo uporabljena tako na tleh kot v zraku".

V Mariboru zapore nekaterih cest

Z mariborske občine pa sporočajo, da bodo zaradi nogometne tekme jutri zaprte nekatere ceste. Med 6. in 13. uro bo zaprto parkirišče na Gregorčičevi ulici, Mladinska ulica med Strossmayerjevo in Kajuhovo ter Kajuhova med Gregorčičevo in Mladinsko.

Med 13. in 21. uro bodo za promet popolnoma zaprte naslednje ceste: Gregorčičeva ulica na odseku od Strossmayerjeve ulice do Kajuhove ulice (zaradi sanacije vozišča je že zapora Gregorčičeve od Strossmayerjeve ulice do Prežihove ulice), Mladinska ulice na odseku od Strossmayerjeve ulice do Kajuhove ulice, Prežihova ulice na odseku od Gosposvetske ceste do Gregorčičeve ulice in Vilharjeva ulica na odseku od Kamniške ulice do Mladinske ulice.

Spreminja se tudi potek avtobusne linije številka 7 – smer Kamnica, spremenjena trasa pa bo potekala po Strossmayerjevi-Gosposvetski-Vrbanski ulici.