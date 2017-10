Policija pred nočjo čarovnic opozarja: maske ne sodijo za volan

Policija je izdala opozorila za voznike pred nočjo čarovnic. (Foto: iStock)

Policisti pred nočjo čarovnic voznike motornih vozil opozarjajo, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi mask. Po zakonu namreč voznik med vožnjo "ne sme uporabljati opreme ali naprav, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila". Sem sodijo tudi maske, lasulje, kostumi in podobno. Za kršitev je predpisana globa v višini 120 evrov. Tudi pri kontroli na meji vozniki in potniki ne smejo nositi mask, so spomnili na policiji.

Preberite tudi nasvete, kako ne obtičati v prometnih zamaških pred pokopališči, preverite vozne rede avtobusov, zemljevide parkirišč in obvoze okrog ljubljanskih Žal.

"Pri morebitnem nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko razni pripomočki (deli mask, palice, orodje in drugi predmeti), ki so v kabini, poškodujejo potnike v vozilu, zato svetujemo, da jih pospravite v prtljažnik vozila," so še zapisali.

Ker je na tovrstnih praznovanjih in zabavah pogosto prisoten alkohol, policija opozarja, da naj ozniki ne uživajo alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. "Tistim pa, ki boste uživali alkoholne pijače, svetujemo, da poskrbite za druge, primernejše oblike prevoza na zabavo ali domov."

Velja pa tudi previdnost na cesti, hitrost vožnje prilagodite stanju in lastnostim ceste, prometnim razmeram, lastnemu znanju in izkušnjam, še poudarjajo policisti.