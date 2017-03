Policija prestregla 11 beguncev, ki so se skrivali na vlaku, posredovati so morali gasilci in reševalci

Pribežnike so našli med rednim pregledom tovora v Ljubljani. (Foto: PU Novo mesto)

V ponedeljek pozno zvečer, bilo je nekaj minut čez 22. uro, so bili gasilci z Gasilske brigade Ljubljana naprošeni, naj prihitijo na železniško postajo Zalog v Ljubljani, kjer so z vrha vagona rešili begunca, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Na meji beguncev niso odkrili

Dogodek smo preverili na ljubljanski policiji, kjer so potrdili, da včeraj zvečer "obravnavali 11 prebežnikov iz Irana, Afganistana in Pakistana". Kot nam je povedala Nataša Pučko, predstavnica Policijske uprave Ljubljana, so bili begunci skriti na tovornem vlaku, ki je pripeljal iz Beograda in je prevažal razne izdelke iz Srbije. "Ti so bili ustrezno zablombirani (nameščene carinske zalivke so bile nepoškodovane). Mejna kontrola je bila po schengenskih standardih opravljena na železniški postaji Dobova. Policija je fizično pregledala tovorni vlak in uporabila predpisane naprave, a posebnosti niso bile ugotovljene," nam je povedala Pučkova.

Pribežnike so tako odkrili šele na ljubljanski železniški postaji med rednim pregledom tovora. "Policija v primerih za preprečevanje nedovoljenih migracij v notranjosti države z delavci Slovenskih Železnic uspešno opravlja dodatne preglede tovornega prometa na tako imenovanih ranžirnih postajah in na tovrsten način odkriva nedovoljene migracije," je še dejala Pučkova in dodala, da na območju Ljubljane izstopa ranžirna postaja Zalog.

Gasilci so izčrpanemu beguncu nudili nujno pomoč

Kot so nam povedali na Gasilski brigadi Ljubljana, so na intervencijo odšli trije gasilci, ki so pribežniku nudili nujno pomoč. Begunec je bil po besedah gasilcev v "izjemno slabem zdravstvenem stanju". Po tem, ko so ga oskrbeli, so ga predali policistom in reševalcem.



"Lahko potrdimo, da je bil ilegalen prebežnik iz Pakistana fizično izčrpan in odpeljan na zdravljenje v ljubljanski Klinični center," so dodali na PU Ljubljana. Vsem pribežnikom je bila nudena predpisana oskrba in zagotovljene pravice v policijskih postopkih. Vsi tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili nastanjeni v Azilni dom Ljubljana.