Nova policijska pooblastila bodo šla v ustavno presojo

Slovenska policija ima od februarja nova pooblastila. (Foto: iStock)

Varuh človekovih pravic, ki je že med pripravo novega zakona o nalogah in pooblastilih policije opozarjal na številne pomanjkljivosti, je zdaj podal zahtevo po oceni ustavnosti zakona.

Med drugim opozarjajo, da je zakon pomanjkljiv pri točki, ki govori o optični prepoznavi registrskih tablic. Prepričani so, da zakon ni ustrezen, saj policiji omogoča "množični nadzor, ne da bi bile pri tem zanj izkazane še sorazmerne legitimne koristi družbe". Tehnologijo za prepoznavo registrskih tablic bodo lahko uporabljali v vseh vozilih policije. Zakon sicer v omenja, da se morajo sredstva "uporabljati na način, ki ne omogoča množičnega nadzora in obrazne prepoznave", vendar Varuh opozarja, da pojem "množični nadzor" ni nikjer definiran in bi tako v praksi to pomenilo, da bi o tem, kdaj gre za množični nadzor, odločala sama policija. Zato po njihovem mnenju ta določba prekomerno posega v človekove pravice.

Poleg tega so opozorili tudi na del zakona, ki govori o uporabi brezpilotnih letalnikov. Po oceni Varuha je z zakonom dovoljeno "poseganje v ustavno zagotovljeno zasebnost". Kot najbolj kritično vidijo člen 114a., ki dovoljuje uporabo brezpilotnih zrakoplovov za zbiranje podatkov tudi "za dokazovanje kaznivih dejanj in prekrškov in identificiranje kršiteljev oziroma storilcev". Opozarjajo namreč, da to pomeni, da se bo policija lahko sklicevala na ta člen pri sleherni uporabi brezpilotnih letalnikov.

Kot protiustavno vidi Varuh tudi določilo, da lahko policija po novem zbira "tudi podatke o potnikih za vse komercialne, redne in posebne lete od letalskih prevoznikov, ki svojo prevozno dejavnost opravljajo iz tretjih držav ali iz držav članic EU na ozemlje Republike Slovenije in v obratni smeri oziroma z vmesnim postankom na ozemlju Republike Slovenije". Ti podatki naj bi služili "strateškemu in operativnemu ocenjevanju tveganj posameznikov, ki so povezani s kriminalno dejavnostjo".

"Tudi če se dopusti obdelava vseh teh podatkov vseh letalskih potnikov v imenu boja proti 'terorističnim in drugim hudim kaznivim dejanjem', je to lahko še sprejemljivo najdlje do prihoda teh oseb v državo. Situacija pa je po oceni Varuha bistveno drugačna, ko se takšnim osebam, po enkrat že opravljeni 'preventivni' preveritvi, dovoli vstop na njeno ozemlje. Takrat bi nadaljnja obdelava vseh teh podatkov lahko zadostila ustavnemu načelu sorazmernosti le, če bi bilo na nečem oprijemljivem izkazano, da bi takšni podatki nekega letalskega potnika lahko dejansko prispevali k uresničevanju cilja boja proti terorizmu oziroma hudim mednarodnim kaznivim dejanjem," so pojasnili na Varuhu.

Državni zbor je nov zakon sprejel 17. februarja.