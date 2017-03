Policist delavcu rešil življenje

Defibrilator (Foto: Thinkstock)

Kočevski policisti so včreaj nekaj pred 9. uro zjutraj dobili poziv z urgentne službe zdravstvenega doma Kočevje. Prosili so jih, naj priskočijo na pomoč delavcu, ki se je zgrudil v podjetju v kraju Pirče.

Ukrepati je bilo treba takoj, reševalno vozilo pa je bilo preveč oddaljeno, zato so zdravstveni delavci policiste naprosili, naj uporabijo avtomatski defibrilator. Na kraj je takoj odšel policist z mejnega prehoda Petrina in ponesrečencu nudil nujno pomoč. Reanimacija je bila uspešna, delavca pa so nato s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center, je sporočila predstavnica PU Ljubljana.