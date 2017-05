Policisti iz varnostnih razlogov podali predlog za prepoved koncerta Marka Perkoviča Thompsona

S PU Maribor so sporočili, da so v ponedeljek na Upravno enoto Maribor podali predlog za prepoved prijavljene javne prireditve koncerta glasbenika Marka Perkoviča Thompsona. Ocenjujejo namreč, da so na podlagi na novo pridobljenih informacij in zaznav dogodkov izpolnjeni zakonski pogoji za tak ukrep. Gre za informacije, ki kažejo na povečano varnostno tveganje zaradi nevarnosti, da bo koncert izrabljen za izvrševanje kaznivih ravnanj, opredeljenih v 1. odstavku 6. člena ZJZ.

Na praktično vseh Thompsonovih nastopih v oči bode predvsem mladina, ki vzklika ustaška gesla. (Foto: POP TV)

"Policija je dolžna vzdrževati javni red na javnih prireditvah, zato v povezavi z vsako javno prireditvijo spremlja varnostne razmere, ki so vezane na tak dogodek. Tako je spremljanje varnostnih razmer v povezavi s prireditvijo potekalo tudi v tem primeru, vse od vložitve predloga organizatorja za pridobitev dovoljenja. Glede na izkušnje iz drugih držav je PU Maribor zbirala elemente in ocenjevala varnostne okoliščine tega dogodka s posebno pozornostjo," so zapisali.

Policisti so med drugim pridobili informacije v povezavi s prodajo vstopnic za koncert preko spletnih ponudnikov na Hrvaškem in v Avstriji. Utemeljeno sumijo, da se bodo koncerta udeležili posamezniki iz okolij, kjer so bili koncerti glasbenika prepovedani, oz. da se bodo koncerta z namenom vsiljevanja in izvrševanja kaznivih ravnanj udeležili njegovi radikalni privrženci iz Hrvaške, organizator pa nima nobenega vpogleda v kategorijo obiskovalcev, v smislu ogroženosti reda na prireditvi, tako doma kot v tujini. "Prav tako razpolagamo z informacijo o shodu naprotnikov tega koncerta, kar dodatno povečuje varnostno tveganje v povezavi s koncertom," so še dodali.

Upravna enota Maribor o predlogu za prepoved prijavljene prireditve še odloča.