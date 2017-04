Policisti odslej lahko uporabljajo paralizator

Policija odslej lahko uporablja električni paralizator. (Foto: Thinkstock)

V uporabo je stopila novela zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki slednji med drugim daje možnost uporabe električnega paralizatorja. Prav tako bo lahko policija po novem zbirala podatke o letalskih potnikih, uporabljala sistem za optično prepoznavo registrskih tablic in hranila profile odvetih vzorcev DNK.



Novela določa tudi pogoje za policijsko uporabo brezpilotnih letal, uvaja podaljšanje prepovedi udeležbe na športnih prireditvah z enega na dve leti ter možnost prekinitve potovanja skupinam navijačev, pri katerih najdejo stvari, ki kažejo, da nameravajo kršiti javni red in mir.

Paralizatorji dvignili največ prahu

Vlada je uvedno paralizatorjev predlagala lani jeseni in bila takoj deležna kritik, nasprotniki uvedbe pa so poskusili tudi z amandmaji v zakonodajnem postopku. V poslanski skupini SDS tako predlagali dopolnilo, s katerim bi uporabo električnih paralizatorjev omejili le na primere, ko je dovoljena uporaba strelnega orožja oziroma je ogroženo življenje policistov ali tretjih oseb, medtem ko bi v ZL člen, ki dovoljuje uporabo paralizatorja, nasploh črtali, a so poslanci obe dopolnili zavrnili.



Pomisleke o noveli je imela tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Opozorila je, da ni potrebe, da policija zbira podatke o letalskih potnikih, ki niso problematični, posebej na letih znotraj EU. Glede uporabe sistema optične prepoznave registrskih tablic pa je menila, da bo šlo za množičen nadzor, saj bo nadzorovan vsak in to brez poprejšnjega opozorila. Tudi zbiranje biometričnih podatkov je po mnenju informacijske pooblaščenke zastavljeno preširoko, prav tako možnost uporabe brezpilotnih letal.

Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar pa trdi, da je v zakon vgrajenih veliko varovalk, ki bodo preprečile morebitne zlorabe. Poudarjala je tudi, da policija nova pooblastila potrebuje, da bo lažje zagotavljala varnost, saj se varnostne razmere spreminjajo, prav tako tehnologija. "S takim zakonom, ki ne upošteva načela sorazmernosti, nihče ne bo bolj varen, se pa dopušča množični nadzor," pa je na to odgovorila Prelesnikova.