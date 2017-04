Policisti poostrili nadzor nad tovornjakarji, ki se v izogib kolonam kljub prepovedi vozijo po lokalnih cestah

Kranjski policisti so sporočili, da so poostrili nadzor nad tovornjakarji, ki se v izogib kolonam pred mejnimi prehodi poslužujejo lokalnih cest. "Opozarjamo, da je vožnja tovornih vozil skozi Jesenice zaradi izogibanja koloni prepovedana, policisti pa v zgostitvah prometa izvajajo poostrene nadzore in dosledno ukrepajo proti tistim, ki prepovedi ne upoštevajo," je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj. "V zadnjih 12. urah smo tako ukrepali že proti več kot desetim voznikom tovornih vozil, aktivnosti pa bomo izvajali še naprej," je še dejal Kos.

Kot poroča prometno-informacijski center, je zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji trenutno dolg približno štiri kilometre.

Trenutno je zastoj ped predorom Karavanke dolg štiri kilometre. (Foto: Reuters)

Brežiški župan od ministrstva pričakuje ukrepe za normalizacijo državljanov ob meji

S podobnimi težavami se srečujejo tudi prebivalci vasi, ki so v okolici slovensko-hrvaškega mejnega prehoda Obrežje. V brežiški občini so zato na ministrstvo za notranje zadeve naslovili pobudo za sestanek. Do tega naj bi predvidoma prišlo v tem tednu.

Brežiški župan Ivan Molan od tega sestanka pričakuje predvsem predloge ukrepov za normalizacijo življenja državljanov ob meji – za nemoten dostop do prebivališč in tekoč prehod za vse tiste, ki dnevno prestopajo mejo zaradi dela.

Občina Brežice tudi pričakuje, da bodo v primeru ponovnih večkilometrskih zastojev na meji tako pristojne državne službe, kot tudi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, poskrbele za humanitarno pomoč ljudem, torej za zagotavljanje sanitarij, vode, in ipd. za ljudi, ki morajo več ur čakati na prehod schengenske meje.