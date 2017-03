Policisti pozivajo: Kdorkoli kaj ve o zločinu v Tekačevem, naj se javi. Anonimnost je zagotovljena

Sodni proces je zdaj namreč spet na začetku. Kaj se je dogajalo dve desetletji na sodiščih, boste videli nocoj v drugem delu mini dokumentarca o zločinu v Tekačevem v rubriki 24UR Fokus.

Po sledi zločina je šla novinarka Damjana Seme, ki je primer ves čas spremljala od blizu. Gre za sodni proces, ki so ga zaznamovali najbolj znani športni copati Nike, na katerih so se lomila forenzična mnenja. In kakšna je bila takrat vloga forenzike? Kako pomembna je danes? Kaj delajo forenziki in kako? Kakšne so metode dela, lestvice, verjetnosti ... Zakaj je forenzika tako pomembna, bo nocoj razložila novinarka Maja Sodja.

Kaj se lahko naučimo iz primera Tekačevo, ki je najbolj zaznamoval svojce umrlih, ki si želijo pravice? Zaznamoval je tudi slovensko policijo, forenziko, sodstvo in javnost. Kako je mogoče, da so policisti šele po nekaj tednih na podstrešju hiše, v kateri so se zgodili umori, odkrili pravo orožarno? Kaj vse se je skrivalo na podstrešju?

