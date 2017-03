Policisti so poskrbeli, da je planiški praznik kljub gneči minil brez večjih kršitev

Gorenjski policisti so posredovali podatke o ukrepih policije na štiridnevni prireditvi v Planici. Kot pravijo, so zagotovili prihod in odhod več 10 tisoč obiskovalcev, ki so se pripeljali z več tisoč osebnimi avtomobili, okoli 1.200 vozili za prevoz potnikov ter okoli 200 avtodomi.

Največ dela so imeli v soboto, skupno pa so obravnavali 15 kršitev javnega reda, pridržali so štiri kršitelje in obravnavali dve tatvini. Pomagali so trem osebam, ki so se izgubile, zdravniški službi pa so predali sedem obnemoglih oseb. V dveh primerih so o sumih kršitev obveščali pristojno službo finančne uprave.

"Večjih kršitev, s katerimi bi bil huje moten javni red ali bi bile huje kršene pravice ljudi, pa ni bilo, kar je rezultat dobrega načrtovanja in zavzetosti ter strokovnosti in proaktivnosti policistov, ki so vse dni skrbno opravljali policijske naloge. Zagotovo so zalegla tudi številna opozorila, s katerimi smo obiskovalce opozarjali na lastno varnost in varstvo javnega reda," je sporočil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos.

Na avtocesti proti Ljubljani so policisti v soboto popoldan iz prometa izločili eno voznico z 1,12 mg/l alkohola, v Kranjski Gori pa voznico z 0,37 mg/l alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

"Zagotavljanje varnosti na dogodku s tako številčno udeležbo je bila izredno zahtevna naloga in je bila uspešno opravljena," je še dodal.

Planica ima skoraj dva milijona evrov proračuna

Predsednik organizacijskega komiteja Planice Drago Bahun je dejal, da ima končani finale svetovnega pokala v smučarskih skokih 1,9 milijona evrov proračuna. To je več, kot znašajo proračuni večine slovenskih panožnih športnih zvez. Najemnina in s tem priprava Nordijskega centra Planica (NCP) sta znašala 360.000 evrov.

Danes je bilo sicer v Planici po podatkih organizatorjev 16.500 gledalcev, skupaj jih je bilo od četrtka 75.000, največ, 27.000, na sobotni ekipni tekmi. Zvrstili so se številni pomembneži in celoten državni vrh, najprej je prišel predsednik države Borut Pahor, zadnji dan pa še predsednik vlade Miro Cerar.

Že lani je zaključek sezone v novem nordijskem centru Planica postregel s številnimi novostmi, veliko več je tudi udobja za tekmovalce in gledalce. "Letos smo se še posebej osredotočili na promet, zelo sem zadovoljen, ker v soboto in danes ni bilo nobenih zastojev. Veseli smo, da imamo tako sodoben center. Videli smo zelo dolge in varne polete. Dober milijon od celotnega proračuna dobimo od sponzorjev, ostalo pa od televizijskih pravic in vstopnine. Proračun se ne bo povečeval, ves dobiček pa gre v razvoj smučarskih skokov. Lani je bilo dobička nekaj nad 400.000 evrov, letos ga bo bo manj, ker je bilo tudi gledalcev manj, lani jih je bilo ob sanjskih uspehih skupaj 110.000," je nanizal Bahun.

Po njegovih besedah je glavni cilj organizatorjev sedaj svetovno prvenstvo v poletih leta 2020, za naslednje leto znova finale pokala, zelo pa bi si želeli, da bi poleg poletov kdaj dobili tudi tekmo na Bloudkovi skakalnici. Drugo leto bodo znova kandidirali za nordijsko SP leta 2023.

Letalnica bratov Gorišek ponoči, ko je tako kot okoliške skakalnice osvetljena, pričara pravo predpraznično vzdušje, planiški poleti pa prinesejo še dodatno draž celotnemu dogajanju v dolini pod Poncami, ki je za številne pravi praznik, ne le športni. Občutek dodatne varnosti je letos dala prisotnost številnih predstavnikov javnega reda in nevsiljivi pregledi prtljage ob vstopih na prireditveni prostor.

Z uvodoma omenjeno najemnino za izvedbo tekem se delno pokrivajo tudi stroški vzdrževanja NCP. Jelko Gros, direktor Zavoda za šport Planica, pod katerim je Nordijski center Planica (NCP), je dejal, da so stroški delovanja NCP na letni ravni okrog 1,1 milijona. Po njegovi oceni bo iz lanskega poslovanja ostalo okrog 80.000 do 100.000 evrov, ki jih bodo namenili za investicijsko vzdrževanje, ker "sredstev od države za delovanje ne dobimo".

NCP pripravi skakalnico ali druge naprave v Planici do faze, ko je že možno postaviti začasne tribune, šotore in podobno ter začeti z zaključnimi deli in z dodatnim osebjem na letalnici. V najemnino so všteti tudi garancija za sneg, zavarovanje objekta in vsa infrastruktura razen začasne.

Vsi objekti v Planici imajo več namenov, tudi muzej. Ta je narejen tako, da se notranjost dobesedno poruši in se v njem naredi prostor za VIP, ostaneta le dve večji vitrini zaradi stalnih inštalacij. Prostor pod zemljo je del leta na voljo za tekaške proge in je velik garažni del pokrit s snegom. V času Planice pa je tudi ta del spremenjen, del je namenjen za VIP, del pa za medijski center, ki je bil odet v zelene barve I feel Slovenia, fotografije gozdov pa so še dodatno pričarale zeleno oazo v srcu Evrope.