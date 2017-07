Policisti opozarjajo: Kratke hlače in nizki čevlji niso primerna oprema za v gore

Policisti gorske policijske enote te dni na območju Tržiča in Žirovnice preverjajo, kako so planinci in pohodniki pripravljeni na varno gibanje v gorah in ali upoštevajo pravila.

Na Stol v nizkih pohodnih čevljih in kratkih hlačah

Zaradi dežja so v petek zjutraj najprej preverili več planinskih izhodišč in na Valvazorjevem domu pod Stolom dva planinca opozorili na neprimerno obutev in oblačila, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Planinca sta se v dežju in megli odpravila na Stol, oblečena sta bila v kratke hlače in nizke pohodne čevlje, kar je vse zelo neprimerno in tvegano.

Pol (Foto: Policija)

Dopoldan in kasneje so policisti preverjali še stanje v nekaterih planinskih kočah in v kontrolah niso ugotovili posebnosti.

V gore vedno s kompletom prve pomoč, priporočljiva je tudi čelada

Glede na izkušnje iz preteklih nekaj vikendov, ko se je zgodilo največ nesreč v gorah, policisti zato pozivajo k premišljenim odločitvam in k previdnosti. Ljudem, ki se bodo zadrževali v gorah sporočajo, naj premislijo, kašno doživetje želijo in da naj se na turo, v izogib tveganjem, tudi ustrezno pripravijo.

Ob morebitnih poškodbah ali bolezenskih stanjih takoj pokličite 112 ali 113. (Foto: Policija)

Kronični bolniki in alergiki naj imajo pri sebi vedno zdravila zaradi morebitnega nenadnega poslabšanja njihove osnovne bolezni, vsi planinci pa naj se v gore odpravijo s kompletom prve pomoči.

Po podatkih policije, se je preteklih nekaj vikendov zgodilo največ nesreč v gorah.

Možnost padajočega kamenja je večja pod stenami ali pa na meliščih in izpostavljenih poteh. Povsod tam je priporočljiva uporaba čelade, ki lahko zelo pomaga tudi pri preprečevanju poškodb pri padcih in zdrsih. V visokogorju je čelada zato zelo priporočljiva tudi na preostalih delih poti.

Ohranite trezno glavo in ne mahajte helikopterju, če niste v nevarnosti

Po navodilih policistov, morajo planinci ob morebitni nesreči v prvi vrsti ohraniti trezno glavo, ostati mirni in prisebni. Če potrebujejo pomoč, so se izgubili ali so priče nesreči, naj hitro ocenijo situacijo, poskrbijo za varnost, če je kdo poškodovan ali bolan, pa naj ga pregledajo in nudijo pomoč ter takoj pokličejo na številko 112 ali 113.

Za obiskovalce gora velja, naj ne mahajo helikopterju, če niso v nevarnosti. Ko se rešuje s helikopterjem, policisti še opozarjajo, naj tisti, ki se znajdejo v njegovi bližini, takrat počepnejo ali se usedejo, poskrbijo naj za predmete, helikopterju pa naj se nikoli ne približujejo.

Kjer je možnost padajočega kamenja večja, uporabljajte čelado. (Foto: Manca Čujež)

Planinci naj se za obisk gora odločajo zelo premišljeno in preudarno, vseh tveganj pa ne bodo mogli nikoli povsem izničiti, zato naj bodo vedno pripravljeni na vse. V planine pa naj se raje sploh ne odpravijo, če niso ustrezno pripravljeni ali zanesljivi, še svetujejo policisti.

Obvezna oprema pohodnikov. (Foto: Aljoša Kravanja)

Preverite vreme, hodite v dvoje, ne uživajte alkohola

Policisti gorske policijske enote so v sodelovanju s PU Kranj za planince še pripravili nekaj osnovnih navodil, kako se pripraviti na vzpon in se lažje izogniti nevšečnostim.

Planincem svetujejo, da:

- načrtujejo vzpon in ga že v načrtovanju prilagodijo svojim psihofizičnim zmožnostim;

- nižjih hribov in vzpetin ne primerjajo z visokogorjem, ker višje kot gredo, bolj pripravljeni in bolj opremljeni morajo biti;

- čeprav za krajši vzpon ni toliko načrtovanja, vseeno preverijo vsaj vreme, pot in opremo;

- upoštevajo svoje zmožnosti in pravočasno odnehajo, saj bodo na vrhu šele na pol poti – še vedno je treba namreč sestopiti v dolino;

- upoštevajo vremensko napoved in spremljajo vreme. To je ta teden še posebej spremenljivo, takšni pa so tudi obeti – možni so vremenski preobrati s plohami in nevihtami;

Planinci bodo z izvajanjem osnovnih ukrepov odpravili levji delež tveganja v gorah, hkrati pa zelo prispevali k svoji varnosti. Nevarnosti v gorah je namreč veliko, so pa mnoge predvidljive in njihovo prepoznavanje lahko planincu tudi rešijo življenje, opozarjajo policisti.

- ne začnejo z vzponom, če je vreme že slabo;

- računajo tudi na nevihte, ki jih spremljajo strele;

- se v gore odpravijo dovolj zgodaj, ko še ni prevroče;

- je zelo pomembna tudi ustrezna oprema in pohodna obutev;

- uporabljajo označene poti – na to pohodnike na poteh opozarjajo markacije;

- hodijo vsaj v dvoje, sicer je pomoč bolj kot ne odvisna od sreče;

- ne uživajo alkohola;

- se vpisujejo v knjige obiskov v gorskih kočah in na vrhovih. To je pomembno, če se jim na poti kaj zgodi in bo potrebno iskanje;

- otrokom prilagodijo turo;

- v kolikor niso vešči gibanja v gorah, si zagotovijo pomoč gorskega vodnika.