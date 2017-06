Policisti v Brežicah našli Trivkovića in ga odpeljali v pripor

Policisti so danes ob eni uri zjutraj na območju Brežic aretirali Milana Trivkovića, enega od soobtoženih sodelovanja v hudodelski združbi, ki je junija 2014 ugrabila in do smrti mučila Zorico Škrbić, so sporočili z vrhovnega državnega tožilstva. Trivkoviča so nato pripeljali v pripor, kjer se trenutno nahaja.

Policisti so obdolženega iskali na domu, kjer ga niso našli. Ugotovili so, da je pobegnil oziroma da ni bil dosegljiv vse od trenutka, ko je bila znana odločitev višjega sodišča, ki je razveljavilo oprostilno sodbo zoper Trivkovića, so še sporočili iz vrhovnega državnega tožilstva.

Primer na specializiranem državnem tožilstvu obravnava okrožna državna tožilka Mateja Gončin.

Trivkoviću bodo znova sodili za sodelovanje pri ugrabitvi in mučenju Zorice Škrbić. (Foto: B.G.)

Pred dnevi je višje sodišče na pritožbo tožilstva razveljavilo oprostilno sodbo zoper Trivkovića in zadevo vrnilo v ponovno sojenje, zanj pa odredilo pripor.

Hudodelska združba je namreč 26. junija 2014 v ljubljanskem Trnovem ugrabila 32-letno Škrbićevo, dolgoletno partnerico Dejana Vidmarja, ki prestaja dolgoletno zaporno kazen zaradi ropa SKB-banke v noči z 31. oktobra na 1. november 2005. Odpeljali so jo do skrivališča v gozdu na obrobju Ljubljane, privezali za drevo in skoraj devet ur zverinsko mučili. Proti jutru so jo odpeljali v Podpeč in vrgli iz avta, zaradi hudih poškodb pa je na cesti umrla. Združba je od Škrbićeve hotela izvedeti, kje je okoli 20 milijonov evrov iz ropa banke, ki jih niso nikoli našli.

Vpletenost v ugrabitev in mučenje so že na predobravnavnem naroku priznali Željko Petrović, Blagoje Sazdov in Senad Livadić ter na podlagi sporazuma o priznanju krivde dobili 15, 14 oziroma dve leti in dva meseca zapora. Le Trivković je krivdo ves čas zanikal, zato so zoper njega opravili celotni dokazni postopek.