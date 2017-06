Policisti začeli obsežen lov na neodgovorne, ki pijejo, se drogirajo in hkrati sedejo za volan

Ministrstvo za zdravje in policija danes začenjata prvi del akcije 0,0 šofer, ki bo potekala vse do nedelje. V tem času bodo policisti preverjali vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. Če ste uživali alkoholne pijače ali uživali droge, nikar ne sedajte za volan, ob tem opozarjajo na policiji.

V času akcije bodo policisti izvajali tudi poostren nadzor nad spoštovanjem določb zakona o omejevanju porabe alkohola. Tako bodo preverjali, kje oziroma v katerih gostinskih lokalih so vozniki, nadzirani v poostrenem nadzoru, in udeleženci hujših prometnih nesreč, ki so jim izmerili višjo koncentracijo alkohola, uživali alkoholne pijače.

(Foto: Thinkstock)

Alkohol še vedno ostaja eden najpogostejših dejavnikov najhujših prometnih nesreč, v zadnjih letih pa narašča tudi delež drog v prometu, ki enako pomembno povečujejo tveganje, so sporočili z javne agencije za varnost prometa. Ponovno se je povečal delež umrlih v prometnih nesrečah zaradi alkoholiziranosti povzročitelja. Število alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je v letu 2016 znašalo 32,8 odstotka, zaradi alkohola v prometu je umrlo 41 oseb, hudo telesno poškodovanih pa je bilo 175 oseb.

Sodelovanje v prometu pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi je zelo tvegano in nevarno, česar se premalo zavedajo tudi mladi, neizkušeni vozniki. Agencija zato še posebej poziva mlade in starše, da svojim prijateljem oz. otrokom jasno sporočijo, da je vožnja pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi nesprejemljiva.

Alkohol že s prvim popitim kozarcem vpliva na sposobnosti mišljenja in zaznavanja, kar posledično vpliva na sposobnost vožnje in varnega sodelovanja v prometu. Pojavijo se težave pri zaznavanju rdeče barve in oddaljenosti, tunelski vid, podcenjevanje tveganja, manjša kontrola vedenja in podaljšanje reakcijskega časa, kar pomembno vpliva na varno vedenje in ustrezno reagiranje predvsem v kritičnih situacijah.

Vozniki pogosto menijo, da lahko alkoholiziranost zmanjšajo z nekaterimi triki ali pripomočki, kot so na primer svež zrak, telesna aktivnost, spanje, žvečilke in mastna hrana. Na agenciji opozarjajo, da ti ukrepi ne vplivajo na alkoholiziranost, upočasni se samo prehajanje alkohola v kri, sama predelava alkohola pa je približno enako hitra.

Poostren nadzor poteka v več državah hkrati

Poostren nadzor je evropsko usklajen in bo potekal v več evropskih državah hkrati. Akcijo bodo ponovili še novembra in decembra - od 6. do 12. novembra in od 11. do 24. decembra.

Namen akcije je osveščati o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi ter zmanjševati število prometnih nesreč, povezanih z alkoholom in drogami. Število prometnih nesreč, v katerih je prisoten alkohol, se je namreč v letu 2016 nekoliko povečalo. Največ alkoholiziranih voznikov je še vedno med povratniki in mladimi v starosti med 24 in 34 let.