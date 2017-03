S 15. marcem na vozilih ni več obvezna zimska oprema

Končuje se obdobje, v katerem morajo biti motorna vozila v cestnem prometu opremljena z zimsko opremo. Ta je sicer še vedno obvezna, ko so na cestah zimske razmere, ne glede na letni čas. Inštruktor varne vožnje Brane Legan svetuje, naj vozniki čas menjave pnevmatik prilagodijo vremenskim razmeram območij, v katerih se običajno vozijo.

Po zakonu o varnosti cestnega prometa morajo biti vozila zimsko opremljena do 15. marca, a Legan je izpostavil, da še kakšen dan vožnje z zimskimi pnevmatikami ne bo škodil. Nasprotno pa so posledice, če nas ob vožnji s poletnimi pnevmatikami preseneti sneg, lahko zelo hude.

Legan je opozoril na spremenljivost vremenskih razmer in svetoval, naj se vozniki zavedajo morebitnih poslabšanj vremenskih razmer, ki še vedno lahko prinesejo nižje temperature in snežne padavine.

Iz Avto-moto zveze Slovenije so sporočili, naj bodo vozniki v toplejših mesecih pozorni tudi na udarne jame na voziščih, ki jih lahko presenetijo in jih zaradi nenadnega zaviranja in umikanja spravijo v nevaren položaj. Da bi se nevarnosti lahko izognili, je ključno upoštevanje varnostne razdalje, ki omogoča pravočasno prilagajanje hitrosti, so še zapisali.

Zimske pnevmatike je v toplejših mesecih treba zamenjati za poletne, ker so te pri vožnji v času visokih temperatur bistveno bolj varne. Zimske so narejene iz mehkejših gumenih zmesi, zato je pri visokih temperaturah zavorna pot vozila z zimskimi pnevmatikami daljša, oprijem vozišča je slabši, v ovinku pa lahko prej pride do zdrsa, je pojasnil Legan.

Po besedah inštruktorja varne vožnje je pri izboru poletnih pnevmatik treba biti pozoren na njihove zmogljivosti in posebnosti, na podatke o oprijemu in zavorni poti, zapisane na pnevmatiki.

Posledice, če nas ob vožnji z letnimi gumami preseneti sneg, so lahko zelo hude. (Foto: Thinkstock)

'Toplejše vreme vzbuja večji občutek varnosti'

Po podatkih policije policisti letno zaradi neustrezne zimske opreme kaznujejo od 400 in 600 udeležencev v cestnem prometu. Kljub temu na policiji ugotavljajo, da se udeleženci cestnega prometa zelo dobro pripravijo na zimo. "Težave so z tujci, predvsem vozniki tovornih vozil," pravijo.

Ob vstopu v poletno prometno sezono je treba biti po navedbah policije pozoren na to, da toplejše in boljše vreme vzbuja večji občutek varnosti, kar prinaša višje hitrosti in posledično večje možnosti za prometne nesreče.

Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da morajo biti od 15. novembra do 15. marca motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ni večja od 3,5 ton, in priklopniki, ki jih vlečejo, opremljena z zimskimi pnevmatikami na vseh kolesih. Druga možnost je, da profil poletnih pnevmatik meri najmanj tri milimetre, v vozilu pa ima voznik ustrezne snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke za pogonska kolesa. Globe za neupoštevanje zakona znašajo od 40 do 500 evrov, za pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, do 1000 evrov.