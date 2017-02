Policistov krvnik vztraja, da je bil v času trčenja neprišteven in želi ponovno sojenje

Samo Tadin na sodišču. (Foto: S.L.)

Poleti 2015 je Samo Tadin namerno trčil v policijsko vozilo na Ižanski cesti v Ljubljani in povzročil smrt policista policijske postaje Vič Igorja Mauserja. Policist Kristjan Čož, ki je bil v vozilu poleg policista Mauserja, je nesrečo preživel. Pred letom dni je sodišče Tadina obsodilo na 30 let zapora za umor policista Mauserja in poskus umora policista Čoža. Tadin je namreč na sodišču krivdo priznal in dejanje obžaloval, zdaj pa je v pogovoru z novinarko Večera, ki ga je obiskala v zaporu na Dobu, dejal, da si želi obnove postopka.

Trdi namreč, da je bil v času, ko se je zgodila prometna nesreča, zaradi ločitve, ki ga je zelo prizadela, neprišteven. "Zato bom zahteval obnovo postopka in ponovno sojenje, kjer bom neprištevnost, predvsem z novim izvedenskim mnenjem, dokazal. Ne strinjam se namreč s sodnim izvedencem, ki je menil, da sem se dejanja, ki sem ga storil, zavedal," je novinarki Večera dejal Tadin, ki sicer dejanje zelo obžaluje in trdi, da ne beži od odgovornosti.

45-letni Tadin je na sojenju sodišče prosil za milejšo kazen, a je sodnica sledila predlogu tožilstva, ki je zanj zahtevalo najvišjo možno kazen 30 let zapora. Tadin je namreč po mnenju sodišča namerno povzročil prometno nesrečo, ker se je želel maščevati viškim policistom, ki so mu dva dni pred tragedijo na Ižanski cesti izrekli ukrep prepovedi približevanja nekdanji ženi. Vse skupaj naj bi načrtoval, saj je najel vozilo, kupil daljnogled, na dan tragedije poklical na interventno številko 113 in prijavil, da bo pri ženinih starših na Igu naredil masaker. Nato je policiste počakal na Ižanski cesti in sunkovito trčil vanje. Voznik v policijskem vozilu je v nesreči umrl, sopotnik je bil lažje poškodovan, Tadin pa je utrpel hude poškodbe in bil nekaj dni v komi.

Zdaj trdi, da je bil v času dejanja neprišteven, ker je bil pod močnim vplivom pomirjeval, pa se sojenja skoraj ne spomni. "Ni res, da sem namerno, iz maščevanja povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl policist. Imam tudi veliko prijateljev in znancev med policisti, nikoli nisem bil v sporu z njimi. Takrat, ko se je zgodila nesreča, sem si hotel vzeti življenje, bil sem v zelo slabem psihičnem stanju, bil sem neprišteven, in to bi rad dokazal v zahtevi za obnovo postopka," je za Večer dejal Tadin.

Trdin je na Ižanski cesti namerno trčil v policijsko vozilo na nujni vožnji. (Foto: I.J.)

Pravi, da sta imela z ženo zakonske težave, saj več let ni našel službe, počutil se je osamljenega. Maja 2015 sta se z ženo ločila, kar ga je zelo prizadelo. Dva dni pred dogodkom naj bi ga žena nagnala iz hiše, v kateri je živel. "Šel sem v hotel na Brezovici in si nameraval vzeti življenje. Zato sem najel avtomobil in se odpeljal na Ig, kjer je ravna cesta. Razmišljal sem, da bi se zaletel v avtobus, nikakor pa ne v civilni ali policijski avtomobil. Ne spomnim se klica na številko policije 113, kjer sem menda povedal, da bo masaker na Igu. Ko pa sem zagledal policijski avtomobil, sem se odločil, da se bom ubil. Bil sem prepričan, da bom umrl," pravi Tadin.

Če bo Tadin zahteval obnovo postopka, bo o tem odločal senat ljubljanskega okrožnega sodišča. Po zakonu o kazenskem postopku je mogoče kazenski postopek, ki je končan s pravnomočno sodbo, obnoviti samo v korist obsojenca, poroča časnik in navaja, v katerih primerih je to mogoče. Če se na primer dokaže, da temelji sodba na ponarejeni listini ali na krivi izpovedbi priče, izvedenca ali tolmača. Če je prišlo do sodbe zaradi kaznivega dejanja sodnika, sodnika porotnika ali osebe, ki je opravljala preiskovalna dejanja. Če se navedejo nova dejstva ali predložijo novi dokazi, ki utegnejo sami zase ali v zvezi s prejšnjimi dokazi povzročiti oprostitev tistega, ki je bil obsojen.