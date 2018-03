Politika bi legalizirala konopljo, nekateri mladi pa so proti, pravijo, da bi s tem spodbudili kajenje kanabisa

Legalizacija konoplje postaja vedno bolj pereča tematika v državi, zato je mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija s povezanimi organizacijami izdelalo spletno stran, priročnik za mladinske delavce in mobilno aplikacijo Resni.ca s ključnimi informacijami. Upajo, da bodo tako ustavili širjenje neresničnih navedb o teh snoveh.

"Ni skrivnost, da je delež 15-letnikov v Sloveniji, ki so kadarkoli poskusili konopljo za psihoaktivne namene oz. kanabis, v zadnjih desetih letih porasel za več kot deset odstotkov in sedaj znaša skoraj 25 odstotkov. Razlog za to tiči predvsem v poplavi informacij o konoplji in njeni vsestranskosti, ki pa niso vedno resnične in znanstveno dokazane. Olje na ogenj prilivajo različne politične stranke, ki izkoriščajo čas pred volitvami za populistične poteze," so sporočili iz združenja Brez izgovora Slovenija.

Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se skupaj z Inštitutom za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj ter Koalicijo NVO za preprečevanje zasvojenosti izrekli odločno proti zakonodajnemu predlogu poslanske skupine SMC, ki bi dovoljeval uporabo konoplje v osebne namene.

(Foto: Thinkstock)

"Znanost je jasna in možne posledice uvedbe novega zakona prav tako. Če bo konoplja z višjo vsebnostjo THC legalizirana, bo poraba porasla, tudi med mladimi. Skrbi nas, da bo nadzor nad zakoni, ki omejujejo prodajo mladoletnim, prav tako (ne)učinkovit kot pri alkoholu in tobaku, kar bo še dodatno povečalo uporabo izdelka," je v imenu Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija povedal Andrej Martin Vujkovac.

"Glede na povečevanje problematike s kanabisom v Sloveniji v zadnjih letih se nam zdi povsem neodgovorno s strani dela politike, ki predlaga zakon o konoplji, da tako pomembno vprašanje obravnava s tako lahkotnostjo in hitrostjo. Menimo, da gre v tem primeru zgolj za demagoško nabiranje političnih točk pred volitvami in zagovarjanje ekonomskih interesov zelo ozkega kroga ljudi, ki so že doslej na to temo pretežno zavajali javnost z nestrokovnimi oziroma v svojo korist prilagojenimi argumenti," je dodal direktor Inštituta Utrip Matej Košir v imenu Koalicije NVO za preprečevanje zasvojenosti.

SMC je v postopek DZ s prvopodpisanim poslancem Simonom Zajcem vložila predlog zakona o kanabisu in izdelkih z višjo vsebnostjo THC. Predlog je nastal v sodelovanju Kroga mladih SMC in Piratske stranke Slovenije, dovoljuje pa uporabo konoplje v osebne namene, gojenje konoplje doma v majhnih količinah ter prodajo. Prinaša tudi regulacijo in nadzor.