Polmaraton v Palmanovi usoden za novogoriškega tekača

V nedeljo dopoldan je v italijanski Palmanovi potekal že 15. polmaraton, prireditev, ki vsako leto privablja vedno več tekačev. Kako ne, ko pa velja ta tekaška preizkušnja za enega najlažjih maratonov.

Je pa na letošnjem polmaratonu v Palmanovi slavil odličen slovenski atlet Rok Puhar, ki je 21 km dolgo preizkušnjo pretekel v času 1:07:25. Naslednji Slovenec je bil Janez Mulej na četrtem mestu s časom 1:10:15.

Žal pa je bila ta preizkušnja usodna za 43-letnega Slovenca Milana Slamiča iz Nove Gorice, ki se je zgrudil tri kilometre pred ciljem. Kot poročajo primorski mediji, je bil za izkušenega tekača usoden srčni infarkt. Tekaču je takoj na pomoč priskočila ekipa nujne pomoči, ki ga je poskušala oživljati, a zaman.

Tudi na letošnjem Ljubljanskem maratonu so imeli reševalci polne roke dela. Že kmalu po startu sta se zgrudila dva tekača. Prvi na prvem kilometru, drugi na četrtem kilometru. Oba tekača sta doživela srčni infarkt, k sreči pa so jima takoj priskočili na pomoč drugi tekači, hitro je prišla tudi zdravniška služba.

Poslušajte svoje telo

Tako kot druge telesne aktivnosti ima tek na zdravje veliko pozitivnih učinkov. Žal pa so lahko negativne plati pretirane ali neprimerne telesne aktivnosti tudi nenadni srčni zapleti in v najhujših primerih tudi smrtni primeri na športnih tekmovanjih. Zato je ključno, da ne pretiravamo z vadbo in da dobro poslušamo svoje telo, ki nas opozarja, kadar pretiravamo z obremenitvami. Rekreacija naj bo v osnovi čas za sprostitev, za polnjenje baterij in ne nekaj, kar vas bo izčrpavalo in vam povzročalo bolečine, še opozarjajo strokovnjaki.