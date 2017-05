Kuzmiču za rušenje hiše poslali položnico za 18.000 evrov

Skoraj 18.000 evrov visoko položnico je dobil Darko Kuzmič, ki je pred tremi leti in pol ostal brez svojega doma v Bohinju, ko so mu z gradbenimi stroji porušili hišo v Ribičevem Lazu, kjer je živel kar 30 let. Prvi račun mu je že nekaj mesecev po rušenju poslal gradbeni inšpektorat. Ker tega zneska do zdaj še ni plačal, je država nanj poslala finančno upravo.