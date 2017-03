Pomlad je pred vrati. Kakšno bo pa vreme?

Le še nekaj ur nas loči od začetka pomladi. Ta se bo začela 20. marca ob 11.29, ko se zgodi Sončev obrat. Na ta dan zabeležimo tudi enakonočje, ko sta dan in nič približno enako dolga po celem svetu.

In kakšno bo vreme na prvi spomladanski dan?

Na Agenciji za okolje pravijo, da bo ponedeljek večinoma sončen, več oblačnosti bo v zahodnih krajih. Ponekod bo pihal zahodni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za prihodnje dni. (Foto: POP TV)

V torek bo podobno, več sonca bo v vzhodnih krajih, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo vreme nekoliko bolj kislo, saj lahko predvsem na zahodu tudi rahlo dežuje.

V četrtek in petek bo vreme pri nas še v znamenju zahodnega vetra. Povečini bo suho, več sonca bo v vzhodnih krajih.

Več o vremenu za posamezen kraj ...

Pozor pri kurjenju v naravi

Na Upravi za zaščito in reševanje ob tem opozarjajo, da daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju v večjem delu države. V zadnjih dneh je število požarov v naravnem okolju zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja naravnih nenevarnih materialov višje predvsem na Gorenjskem, na širšem območju Ljubljane, Celja in Postojne. Zaradi trenutnih razmer svetujejo previdnost pri morebitni uporabi ognja v naravnem okolju in pri aktivnostih, ki lahko v naravnem okolju povzročijo požar.