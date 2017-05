Pomlad se poslavlja, prihaja poletje. Bo res dolgo, vroče in suho?

Vreme pri nas krojijo cikloni in anticikloni, zračni vrtinci, ki nastajajo na stiku dveh temperaturno različnih zračnih mas. Ciklon se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca. V njem se zrak dviga, kar nam prinaša nestabilno vreme. Anticiklon pa se vrti v smeri urinega kazalca. Zrak se spušča in suši in takrat smo v pričakovanju sončnega vremena.

Središče stabilnega poletnega vremena z visokimi temperaturami se nahaja v bližini Azorskega otočja. Od tu se razširi nad južno Evropo in Sredozemlje. Njegov vpliv občasno občutimo tudi v srednji Evropi. Azorski anticiklon na vremenske razmere pri nas običajno vpliva nekaj dni, lahko pa je tudi veliko bolj vztrajen in se na istem območju zadržuje več tednov.

To smo še posebej občutili v poletju 2003, ki še vedno ostaja najtoplejše od začetka meritev. V Ljubljani je bilo vročih kar 52 dni, povprečna najvišja dnevna temperatura pa je znašala dobrih 30 stopinj Celzija. Povprečno poletje ima sicer le 19 vročih dni in povprečno dnevno temperaturo 26 stopinj Celzija. Zanimivi so tudi podatki o številu padavinskih dni. V povprečnem poletju jih imamo kar 38, kar pomeni, da je tudi poleti pametno s seboj imeti dežnik. Sicer večina poletnih padavin pade v obliki ploh in neviht, zaradi česar je krajevna in tudi časovna razporeditev padavin zelo raznolika.

In letošnje poletje? Po napovedih evropskega centra za srednjeročne napovedi bo dolgo, vroče in suho. Če bo temu res tako, pa bomo še videli.