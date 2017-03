Pomladni mesec začenjamo s snegom in grmenjem, a menda bo že kmalu bolje

Danes bo sprva pretežno oblačno s padavinami, lahko tudi zagrmi, sporoča Agencija RS za okolje (Arso). Meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, tam, kjer so padavine močnejše, pa tudi do nižin. A že do poldneva bodo po napovedih vremenoslovcev padavine od severa ponehale, delno se bo zjasnilo. "Popoldne bo še možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija," so zapisali na Arsovi spletni strani.

Meja sneženja se je ob močnih padavinah ponekod že spustila do nižin. (Foto: Reuters)

V soboto spet več oblačnosti in nekaj dežja

Jutri bo delno jasno, predvsem ponekod na Notranjskem in Primorskem tudi zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne pa od 11 do 16 stopinj Celzija.



V petek bo pretežno oblačno in še suho vreme. V soboto pa bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, občasno bo deževalo, drugod bo delno jasno. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter.

Kje je obvezna uporaba verig?

Po poročanju prometno-informacijskega centra je obvezna uporaba verig na cesti Krnica – Pokljuka in na avstrijski strani prelaza Ljubelj. Tudi prelaz Vršič prevozen je prevozen samo za osebna vozila z verigami. Na cesti Col – Črni Vrh – Godovič pa je zaradi snežnih razmer promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike.