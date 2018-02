VIDEO: Sneženje povzroča težave v prometu, pa tudi neodgovorni vozniki, ki 'slalomirajo' med posipnimi vozili

Sneženje je ponoči zajelo skoraj vso Slovenijo in se proti jutru še okrepilo. Zaradi tega imajo največ težav vozniki. Po napovedih Argencije RS za okolje bo danes zapadlo okoli 10 centimetrov snega, na JV države pa celo od 15 do 20 centimetrov. Na Primorskem in v višjih delih Slovenije bo zelo vetrovno, zato bodo tam nastajali snežni zameti.

Najnižje jutranje temperature se gibljejo od -5 do -1, na Primorskem do 4 stopinje Celzija. Današnji dan bo občasno še vedno snežilo, ob morju in na Goriškem rahlo deževalo. Še bo vetrovno. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

Previdno na poti. Sneg se oprijemlje cestišč!

Opozorilo

Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Zaradi burje na Primorskem že velja prepoved prometa za določene skupine vozil.

Sneg se oprijemlje cestišč, močan veter lahko dela snežne nanose, poroča Prometno-informacijski center (PIC).

Na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Šempetrom je zaprt vozni pas proti Mariboru. Na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Zadobrova je oviran promet iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam. Na štajerski avtocesti je oviran promet med počivališčem Lopata in priključkom Celje center proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje je zaprt vozni pas proti Hrvaški. Zaprti sta cest Preddvor–Jezersko ter Pišece–Krško pri Kremnu.

Zdrsi tovornih vozil so na hitri cesti Nova Gorica–Razdrto, kjer je oviran promet med priključkom Vipava in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Na glavni cesti Ljubljana–Kočevje je močno oviran promet med Pijavo Gorico in Turjakom.





Vozne razmere so slabše kot običajno, zato so daljši potovalni časi. Na pot se ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme. (Foto: Aljoša Kravanja)

Izločanje tovornih vozil poteka na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani ter na avtocesti Fernetiči–razcep Gabrk pred počivališčem Povir proti Gabrku.

Zaradi zimskih razmer in izrednih dogodkov velja prepoved za tovorna vozila na cestah Novo mesto–Metlika in Podsreda–Brestanica. Zaprta je cesta Dragarji–Osilnica. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je na cestah Ajdovščina - Col - Črni vrh–Godovič in Godovič–Spodnja Idrija, na prelazih Ljubelj, Jezerski vrh in Korensko Sedlo pa je obvezna uporaba snežnih verig, poroča PIC.

Zaradi burje druge stopnje (100-130 kilometrov na uro) je na regionalnih cestah Podnanos–Manče–Vipava in na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, zaradi burje prve stopnje (80-100 kilometrov na uro) pa je na regionalni cesti Ajdovščina–Selo, Vipava–Ajdovščina prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Več o aktualnih razmerah na cesti pa na spletni strani Prometno-informacijskega centra.

Nikar ne ’slalomirajte’ med posipnimi vozili!

Na gorenjskih cestah so razmere zelo zahtevne. Sneg se povsod oprijema vozišča, ceste so spolzke, taka udeležba v prometu pa zahteva zimsko opremo in več znanja o vožnji, opozarjajo policisti PU Kranj. Kaj to pomeni? Ves čas je treba voziti s prilagojeno hitrostjo, na večji varnostni razdalji, na zadostni oddaljenosti od roba vozišča in po svoji strani vozišča. Vozila naj bodo očiščena, med vožnjo pa naj bo zagotovljena ustrezna preglednost iz vozil. Vozniki naj se tudi izogibajo prehitevanju drugih vozil in slalomu med posipnimi oziroma plužnimi službami na avtocestah, še opozarjajo policisti.

Prav takšno nedovoljeno prehitevanje posipnega vozila so včeraj policisti posneli na gorenjski avtocesti, kjer so neučakani udeleženci po prehitevalnem pasu serijsko naprej prehitevali eno takšno vozilo, potem pa na nedovoljen način po desnem prometnem pasu še drugo posipno vozilo. Tak slalom med vozili ni dovoljen, ker vozil po desni strani ni dovoljeno prehitevati, opozarjajo policisti, ki dodajajo, da sta bili o vozili v prometu zaradi zagotavljanja ustreznega stanja ces. "To so vozila širših dimenzij, ki se med vožnjo tudi prilagajajo razmeram na vozišču in zato takšna prehitevanja na kateri koli cesti tudi zaradi varnosti odsvetujemo. S takimi manevri lahko več izgubite kot pridobite," so jasni policisti.

V noči na soboto bodo padavine ponehale

V noči na soboto bodo padavine oslabele in povečini ponehale, najpozneje na vzhodu države. V soboto čez dan se bo zjasnilo, predvsem na Primorskem. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno. Oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

V nedeljo prihaja mraz, ki bo vztrajal vse do srede

V nedeljo nas bo od severovzhoda zajela zelo mrzsla zračna masa. Temperature bodo čez dan ostale pod lediščem, ponekod bo tudi čez dan pod -5 stopinj Celzija. Na naše vreme bo namreč vplival sibirski anticiklon, ki se bo zadrževal nad Skandinavijo. K nam bo tako od nedelje do srede dotekal zelo mrzel zrak. Najbolj mrzla bo sreda, ko bo jasno in bomo zjutraj izmerili tudi -15 stopinj Celzija.