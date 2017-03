Ponosni smo na slovensko. Pika.

Domače spletne trgovine ponujajo tako rekoč vse: razne tehnične produkte, prehrambne izdelke, potovanja v znano in neznano, ugodne namestitve, sprostitev in romantiko – tudi za samske –, kozmetiko, oblačila, športne rekvizite, računalniško opremo pa opremo za avto, gospodinjske aparate in še in še. Med njimi je precej digitalnih ustvarjalcev, ki domujejo na domeni .SI, ustrezajo najsodobnejšim digitalnim spletnim standardom in trendom, imajo dodelano uporabniško izkušnjo ali grafično podobo, ki izstopa iz spletne sivine. Ker pa imajo še inovativne, ugodne in uporabne izdelke, so nas prepričali že v startu, še preden smo uspeli do vrha napolniti svojo spletno košarico.

Jasno je, da Slovenci vse pogosteje kupujemo na spletu. Kakopak, saj vendar živimo v času, ko je prav »čas« čedalje bolj pomemben od denarja! Spletni nakup postaja trend, je kot novi »max factor«, ki zapeljuje predvsem ženske; ponuja pa tri v enem, torej enostavno, hitro in udobno izkušnjo, direktno iz domačega naslanjača. Če pa prav ta izkušnja vključuje še brezplačno dostavo na dom, potem si res lahko oddahnemo. V nekaj minutah smo s svojega seznama črtali še kup obveznosti: nismo trošili bencina, nismo iskali parkirnega prostora, nismo iskali lokacije … In prav zato sploh nismo izgubljali živcev. Še več, ko bo naročena pošiljka prispela, bomo spet vsi cepetali od sreče in podoživljali trenutke iz mladosti, ko smo še kot otroci stali pod novoletno jelko. Pa tudi to še ni vse. Potem je treba vse te izdelke še preizkusiti.

Na vprašanje, kakšni potrošniki smo Slovenci, pa si lahko odgovorite kar sami. Ko boste naslednjič med brskanjem po spletu pristali na .SI strani , se le vprašajte, kaj vas nagovarja. Bodisi uporabniška izkušnja in grafična dovršenost bodisi brezhibno delovanje ali pač vse troje.

Naročnik oglasa je Arnes.