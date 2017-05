Ponti balzamični kis iz Modene IGP HD

Ponti je že 150 let in pet generacij predan proizvajanju kisa. Izvaža v več kot 70 držav. Vsak dan se v Pontijevih obratih v Vignoli stara 4,5 milijona litrov Balzamičnega kisa iz Modene. Od zgodnjih devetdesetih let širi znanje in uporabo balzamičnega kisa, tako doma kot v tujini. Leta 2009 je pridobil certifikat IGP (Indicazione Geografica Protetta – Zaščitena geografska označba).

Ponti priporoča zelo izvirne kombinacije uporabe balzamičnega kisa: prelomnico predstavlja oglas iz leta 1995, ko so uporabili balzamični kis kot preliv za jagode. V iskanju novih izvirnih okusov se je Ponti odločil predstaviti Balzamični kis iz Modene IGP HD. To je poseben in edinstven balzamični kis, ki se ponaša s svojo visoko gostoto, temno rjavo sijočo barvo, nepogrešljivim vonjem in izjemno sadno noto. Je sad preizkušenega postopka združevanja kuhanega mošta sedmih izbranih sort grozdja in kakovostnega vinskega kisa. Balzamični kis iz Modene Ponti HD pridobivajo s počasnim postopkom segrevanja in zgoščevanja v odprtih posodah, kjer se še okrepijo značilne arome kuhanega mošta; cvetica postane kompleksna, okus bolj harmoničen in obstojen z različnimi notami terciarnih arom. Zori v majhnih hrastovih sodih najmanj dva meseca. Ponti Balzamični kis IGP HD je odličen za obogatitev jedi. Poskusite ga na mesu z žara, na pikantnih sirih, na vaniljevem sladoledu ali ga uporabite pri kuhanju vaših najljubših jedi.

