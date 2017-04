Poostren nadzor na mejah: policija v nekaj dneh obravnavala več kršitev

(Foto: Aljoša Kravanja)

Ob sistematičnem preverjanju vseh oseb na mejah, kjer vse od uveljavitve sprememb zakonika o schengenskih mejah velja poostren nadzor, so slovenski policisti ta vikend v začetku tedna obravnavali več nezakonitih poskusov prehoda meje in drugih kršitev tako na mejnih prehodih kot tudi na zeleni meji.

V ponedeljek so policisti prijeli 18 nedovoljenih migrantov na zunanji schengenski meji, 13 od teh so vrnili na Hrvaško, pet jih je zaprosilo za azil. Devet tujcev so policisti prijeli na območju Murske Sobote, v Dravogradu štiri, na mejnem prehodu Obrežje tri, enega tujca so prijeli na območju Kopra, enega pa v Ljubljani, so našteli na Generalni policijski upravi. Od petka do nedelje, tj. od 21. do 23. aprila 2017, pa so policisti obravnavali 16 kršitev na notranjih in 19 kršitev na zunanjih mejah.

''Pri odkritih primerih nedovoljenega prestopa notranje meje gre v večini primerov za potnike na avtobusih, ki vstopijo v Slovenijo iz Italije brez ustreznega potovalnega dokumenta (potnega lista). Pri sebi imajo največkrat pretečena dovoljenja za prebivanje in prošnjo za podaljšanje dovoljenja ali pa gre za prosilce za azil v drugih državah članicah,'' so pojasnili in dodali, da so odkrili tudi več primerov nedovoljenega prehajanja zunanje schengenske meje.

Cerar se želi srečati s hrvaškim kolegom

A zaradi poostrenega nadzora na schengenskih mejah nastajajo daljše kolone. Slovenski premier Miro Cerar se zato želi ob robu sobotnega vrha Evropske unije v Bruslju srečati s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem in predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem.

Premier Cerar je novinarjem pojasnil, da je v stalnem stiku z evropskimi institucijami na to temo, ki še dodatno zaostruje odnose med Slovenijo in Hrvaško, zlasti po veliki gneči na mejnih prehodih med velikonočnimi prazniki.

Hrvaški premier Plenković meni, da bi morala Slovenija opustiti sistematični nadzor potnikov iz držav EU na mejnih prehodih in se usmeriti na ciljno preverjanje. Plenković pričakuje, da se bo zadeva uredila do začetka turistične sezone, saj da bodo dolge čakalne dobe na mejnih prehodih močno ogrozile hrvaško gospodarstvo.

"Slovenija ostaja odgovorna članica schengna, bomo pa uporabili vse možne pristope, da omogočimo ljudem ta prehod in da omilimo tudi morebitno gospodarsko škodo," je dejal Cerar.

Tujci tudi prek zelene meje

Tujci po pojasnilih policije ubirajo tudi poti prek zelene meje. Tako so v preteklih dneh zalotili več tujcev, ki so pripešačili v našo državo. Šlo je za neorganizirane prehode. V dveh primerih pa so naleteli tudi na organizirane družbe, tako so na območju Policijske uprave Novo mesto naleteli na hrvaškega državljana, ki je v vozilu prevažal tri državljane Turčije in enega državljana Sirije. V drugem primeru pa so na območju Kopra odkrili srbskega državljana, ki je prevažal dva državljana Turčije in dva državljana Kosova.

Skrili so se v tovornjaku

Policisti Policijske postaje Logatec so na počivališču Lom obravnavali tri Afganistance, ki so prilezli iz tovornega vozila turškega državljana. Vozniku po ogledu niso mogli očitati kaznivega dejanja, saj so ilegalni pribežniki prerezali cerado tovornega prostora in se skrili. To naj bi naredili na Hrvaškem, na Lomu pa so vozilo zapustili.

(Foto: Aljoša Kravanja)

Pri načinih nezakonitega prestopa meje policija izpostavlja predvsem problematiko skrivanja ilegalnih migrantov v prevoznih sredstvih, kot so vlaki in tovorna vozila. Poudarili so, da je bistven del problematike odkrit v sklopu skupne mejne kontrole s hrvaškimi varnostnimi organi, obravnavan torej na hrvaški strani.