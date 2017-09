Arso izdal oranžno opozorilo: poplavljale bodo Ljubljanica, Krka, Sotla, Ščavnica, Pesnica

Padavine po Sloveniji bodo po napovedih Agencije za okolje (Arso) vztrajale še ves dan, nekatere reke bodo presegle opozorilne vrednosti, je povedal dežurni meteorolog Janez Markošek. Tako je danes pričakovati vnovična razlivanja rek na območjih vzhodne, severovzhodne, južne in osrednje Slovenije.

Močneje bodo narasle tudi Savinja, Sava v spodnjem toku, Mura in Drava. V noči na sredo lahko reke ponekod poplavijo tudi v večjem obsegu.

Povečale se bodo tudi površine ojezerjenih kraških polj, napovedujejo na Arsu in dodajajo, da bo v dobrih 24 urah, to je od ponedeljka zvečer do noči na sredo, v večjem delu države padlo od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno pa lahko tudi prek 100 litrov na kvadratni meter.

Reki Krka in Ljubljanica sicer že več dni poplavljata na območjih pogostejših poplav. Medtem ko so se v ponedeljek poplavljene površine ob Ljubljanici in Krki ter njunih pritokih prehodno nekoliko zmanjšale, se bodo danes čez dan znova začele povečevati.

V oddelku za hidrološke napovedi so sicer za porečja Ljubljanice, Krke, Sotle, Dravinje, Spodnje Drave, Pesnice in Ščavnice za danes in noč na sredo izdali drugo najvišje, oranžno opozorilo, ki predvideva poplave.

Arso opozarja, da bodo nekateri vodotoki poplavljali.

Povečana verjetnost za zemeljske plazove

Zaradi večjih količin padavin v preteklih dneh in napovedanih novih padavin so izdali obvestilo tudi na Geološkem zavodu Slovenije (GZS): "Prebivalstvo v vzhodni polovici Slovenije opozarjamo na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov. Do plazov lahko pride tudi v ostalih predelih države. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih."

Na Geološkem zavodu dodajajo, naj bodo prebivalci še posebej pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemlje, pa tudi na znake zamakanja vode na zemljišču. Podrobnejša navodila so dostopna na spletnih straneh Geološkega zavoda Slovenije.

Meteorne vode že povzročajo težave predvsem prebivalcem vzhodnega dela države, zaradi poplav so zaprte nekatere ceste.

Z Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) so sporočili, da so imeli nekaj minut pred šesto uro zjutraj zaradi podtalnice, ki je zalivala kletne prostore stanovanjske hiše na ulici Pod Trško goro, delo novomeški gasilci.

V Dupleku in Moravskih toplicah je naraščajoči potok ogrožal stanovanjsko hišo, zaradi meteornih voda so gasilci posredovali v Mariboru, Beltincih in Dobrovniku.

Zaradi poplav so po podatkih Prometnoinformacijskega centra za državne ceste zaprte ceste Smednik–Kostanjevica pri Malencah, Poljčane–Majšperk na odseku Lešje–Koritno ter Majšperk–Jurovci pri Stogovcih.

Deževje bo vztrajalo nekaj dni, nato se bo zjasnilo. (Foto: iStock)

Oblačno in deževno bo, več jasnine prihaja konec tedna

Danes bo oblačno in deževno, pravijo na Arsu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov, na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank pa še nekoliko niže. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Temperature bodo večinoma od 7 do 12, na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, okoli 15 stopinj Celzija.

Jutri se bo na zahodu delno zjasnilo, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Drugod bo pretežno oblačno, v vzhodni in osrednji Sloveniji bo občasno še rahlo deževalo. V vzhodni Sloveniji bo pihal zmeren veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 19 stopinj C.

Od četrtka do sobote lahko pričakujemo jasno in suho vreme, je še dejal Markošek. Več jasnine bo na zahodu, več oblakov pa na vzhodu države. Po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne nekaj megle.