Popoldne in zvečer bodo nastajale močnejše nevihte, prav tako ni izključena toča

Danes bo na vzhodu sprva precej jasno, drugod pa spremenljivo oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo čez dan krepile in postopno širile proti vzhodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 30, na vzhodu do 32 stopinj Celzija.

Popoldne in zvečer bodo nastale močnejše nevihte, ob prehodu vremenske fronte v noči na četrtek pa bodo nastajali tudi krajevni nalivi in močnejši sunki vetra. Prav tako ni izključen pojav toče, opozarja Agencija RS za okolje. Za zahod države je Arso izdal tudi oranžno vremensko opozorilo.

Arso je za zahod države izdal oranžno vremensko opozorilo.

Oblačno s padavinami tudi jutri

Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Več sonca bo na vzhodu. Nekoliko hladneje bo. Jugozahodni veter se bo še okrepil, še posebej ob morju. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija.

V petek bodo predvsem na zahodu še občasno padavine, drugod pa bo precej jasno. Jugozahodnik bo nekoliko oslabel. V noči na soboto bo dež od zahoda zajel vso Slovenijo in v soboto čez dan postopno ponehal.

Prvi vročinski val za nami, vročina je bila izrazitejša po mestih

Sicer pa je prvi vročinski val za nami. Kot poroča Arso, je vročina najdlje, šest dni, vztrajala v Beli krajini. Drugje po nižinah v notranjosti smo imeli tri dni, ko je povprečna temperatura presegla 'vročinski' prag 24 stopinj Celzija. Vročina je bila izrazitejša po mestih, tam so bile tudi noči toplejše kot na podeželju. V Ljubljani smo beležili kar tri tropske noči zapored, ko minimalna temperatura ni padla pod 20 stopinj Celzija.

Vročinski valovi v zgodnjem poletju pa so vse pogostejši in izrazitejši. Še bolj izrazit junijski vročinski val kakor letos smo beležili leta 2003.

(Foto: Arso)

Kot še dodajajo na Arsu, je velikost pike na zgornjih slikah sorazmerna z dolžino vročinskega vala, nad piko je s številko označena dolžina vročinskega vala v dneh. Navpična os predstavlja povprečno temperaturo zraka v vročinskem valu.