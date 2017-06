Popoldne možne nove nevihte, v nedeljo bo bliskalo in grmelo po vsej državi

Po včerajšnjih popoldanskih in večernih neurjih smo se danes zbudili v lepše jutro. Meteorologi pravijo, da bo čez dan sončno s popoldansko spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V Mozirju močna nevihta s točo, na Štajerskem in v Pomurju veter podiral drevesa, strele zanetile požare

Jutri zjutraj bo na zahodu in severu spremenljivo oblačno, možne bodo že manjše padavine. Drugod bo sprva še delno jasno. Čez dan se bodo padavine z močnimi nevihtami krepile, se razširile nad vso državo ter od severa ponehale v večernem času. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 23 do 31 stopinj Celzija, ob prehodu vremenske fronte pa se bo popoldne osvežilo.

V ponedeljek bo precej jasno in povečini suho z nekaj jutranje megle. V torek kaže na delno jasno vreme, verjetnost za popoldanske nevihte se poveča.

(Foto: POP TV)

Opozorilo: V večjem delu Slovenije bo danes toplotna obremenitev še visoka

Pri najbolj občutljivih bodo popoldne možne manjše vremensko pogojene težave. Po nižinah bo sredi dneva in zgodaj popoldne velika toplotna obremenitev. Takrat se izogibajte večjim naporom na prostem, uživajte dovolj tekočine in lahko hrano. Napornejša dela opravite zjutraj in dopoldne ali zvečer, ko vročina popusti. Prostore zračite ponoči in zjutraj. Vročina bo najbolj obremenilna v mestih.