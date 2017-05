Popolna trata – kot začarana

Zato ni veliko presenečenje, da so robotske kosilnice Gardena postale tako priljubljene. Konec koncev gre praktično za garancijo do popolne trate, ne da bi morali dvigniti prst. Dež ali sonce – kosilnica kosi popolnoma samostojno glede na prednastavljene čase in dneve, rezultati pa so popolni. Priden vrtni pomočnik konstantno in enakomerno kosi vašo trato po naključno izbranem vzorcu in tako ne pušča vidnih sledi koles. Tako lahko vi udobno počivate in občudujete svoj vedno urejen vrt.

Ko se baterija izprazni, se robotska kosilnica avtomatsko zapelje do polnilne postaje, kjer se napolni in nato zopet nadaljuje s svojim delom tam, kjer je ostala. Prav tako pa je kosilnica med svojim delom skorajda neslišna, tako da ne bo motila ne vas ne vaših sosedov. Pametni vrtičkarji se lahko preprosto naslonijo, opazujejo svojo robotsko kosilnico pri delu in v miru uživajo v pogledu na svoj vrt.

Popolna nega tudi za zelo kompleksne vrtne površine

Ni veliko vrtov, ki bi imeli samo eno enostavno zeleno površino. Robotska kosilnica Gardena bo poskrbela tudi za popolno urejenost kompleksnih površin vse do velikosti 1300 kvadratnih metrov. Med različnimi modeli, ki so primerni za različne površine in opremljeni z različnimi funkcjami, lahko izberete model, ki bo najbolj ustrezal vaši zelenici. Odvisno od izbranega modela imate tudi možnost, da samostojno določite, kje bo kosilnica pričela s košnjo in s kakšno intenziteto bo kosila določena področja. To je še posebej praktično, če želite izbrati posamezna področja, ki so dostopna samo preko ozkih prehodov. Nakloni do 35 stopinj prav tako ne predstavljajo ovire za robotsko kosilnico Gardena. Za shranjevanje in zaščito teh uporabnih vrtnih pomočnikov in njihove polnilne postaje pa Gardena ponuja posebno garažno hiško za robotske kosilnice.

Naravno gnojilo – vse kar je potrebno za popolno trato

Gre za eno od skrivnosti, ki se skrivajo za popolno zeleno preprogo: za bogato, intenzivno zeleno barvo trata potrebuje tudi redno gnojenje. Robotska kosilnica Gardena odreže samo vrhove travnih bilk in jih odvrže na zelenico ter tako zagotavlja nenehno naravno gnojenje. Trata se na to dodatno doziranje hranljivih snovi odzove s čudovitim in bujnim videzom angleškega tepiha.

Kljub skoraj ničelnim potrebam po vzdrževanju robotske kosilnice pa lahko za svojega pametnega pomočnika vseeno naredite kaj dobrega: za idealno nego uporabite vlažno krpo, da očistite pokrov kosilnice, in krtačo, s katero odstranite ostanke trave s spodnje strani. Čiščenje spodnje strani z vodo se odsvetuje.

Če ste tudi vi prepričani, da je čas, da zamenjate svojo staro kosilnico za novo robotsko kosilnico Gardena, obiščite enega od bolje založenih trgovcev z vrtno opremo in si med 1. 4. in 30. 6. 2017 zagotovite dodatni popust ob nakupu kateregakoli modela robotske kosilnice GARDENA.

Za več informacij obiščite www.gardena.si.

Naročnik oglasa je Husquarna