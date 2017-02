Popovič ostal pred vrati sodišča, ker ni želel oddati mobilnega telefona

V ponovljenem sojenju v zadevi Serming je prišlo do novega zapleta. Boris Popovič ob vhodu v sodno stavbo ni želel oddati mobilnega telefona, zato je ostal pred vrati sodišča. Popovičev zagovornik Stojan Zdolšek je sodišče pozval, naj njegovemu klientu omogoči udeležbo na naroku, a je senat odločil, da se narok opravi v nenavzočnosti.

Po zapletih z domnevnim nedovoljenim snemanjem glavne obravnave v sojenju koprskemu županu Popoviču so na koprskem sodišču zaostrili pogoje glede udeležbe javnosti. Med drugim morajo obiskovalci z izjemo odvetnikov dosledno oddati mobilne naprave in jih pustiti v za to namenjenih predalih. Popovičev zagovornik Stojan Zdolšek je že na prejšnjem naroku, ko se je to zgodilo tudi županu, opozoril, da bi njegovemu varovancu morali telefon vrniti.

Pred začetkom današnjega naroka je Popovič ostal pred vrati sodne stavbe in tam vztrajal v spremstvu občinskih predstavnic za stike z javnostjo. Kot je navedla predsednica sodnega senata Meri Mikac, je obtoženi pristopil k vhodu, vendar mobilnega telefona ni hotel odložiti in zato ni pristopil na narok.

Zdolšek je pojasnil, da Popovič iz razlogov, ki so jih sodišču že pojasnili, telefona ni želel oddati in ga tudi ne bo. Med drugim naj bi župan mobilno napravo nujno potreboval tudi iz zdravstvenih razlogov. Neuradno je razlog v zdravstvenem stanju mladoletnega sina, zaradi česar naj bi moral biti Popovič ves čas dosegljiv.

Poleg tega gre po prepričanju odvetnika pri ravnanju sodišča za kršitev 21. člena ustave. Gre za člen, ki govori o varstvu človekove osebnosti in dostojanstva. Zato je Zdolšek pozval predsednico senata, da njegovemu klientu omogoči pristopiti na narok.

Meri Mikac je po krajši prekinitvi sporočila sklep senata, da narok opravijo v Popovičevi nenavzočnosti, s čimer se obramba sicer ni strinjala. Danes bi moral pričati vodja občinskega urada za okolje in prostor Georgij Bangijev, a glede na to, da so ponovno pričanje Bangijeva določili na izrecni predlog obtoženega Popoviča, je predsednica senata Bangijeva povabila, naj pride na naslednji narok, ki bo na sporedu 1. marca.

Obtožnica Popoviča bremeni zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi družbi Serming ob prodaji občinskih zemljišč leta 2007, pri čemer sta direktorica občinske uprave Sabina Mozetič in cenilec Rajko Srednik obtožena pomoči pri storitvi omenjenega kaznivega dejanja. Popovič je bil v tej zadevi leta 2014 obsojen na zaporno kazen, a je višje sodišče nato sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje.