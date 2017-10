PORTRET KANDIDATA: Kdo je Boris Popovič?

Hišne preiskave in ovadbe so bile pri Borisu Popoviču stalnica, začele pa so se približno takrat, ko je aktivno vstopil v politiko in se zavihtel na čelo obalne občine. Je neposreden in direkten. Je glasen in energičen. Obljublja, da bo,če bo izvoljen kot predsednik vpeljal številne spremembe. Prvo spremembo, da bomo lahko videli takoj po prvi jutranji kavi v predsedniški palači. Ne pristaja na to, da predsednik države nima moči, pravi, da bi sam tistim, ki sprejemajo zakone, takoj naložil veliko dela.

V prihodnjih dneh vam bomo v oddaji Svet predstavili tudi ostale kandidate za predsednika Republike Slovenije. Predstavili smo že Angelco Likovič in Majo Makovec Brenčič.