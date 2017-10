PORTRET KANDIDATKE: Kdo je Maja Makovec Brenčič?

Po tem, ko se je o dodatkih začelo govoriti v javnosti. K temu je bila na nek način prisiljena, predvsem zato, ker je sprejela položaj v vladi, ki je obljubljala višja etična in moralna merila. Tudi o tem smo se pogovarjali z njenima najboljšima prijateljicama, ki pravita, da je Maja Makovec Brenčič res vedno v pripravljenosti. Vedno dosegljiva in vedno na razpolago za pogovor. Sicer pa je resnično nasmejana in pozitivna oseba, kljub številnim manj lepim dogodkom, ki so zaznamovali njeno življenje. Prijateljici jo opišeta tudi kot osebo, ki se pogosto težko odloči. A odločitev o kandidaturi je pretehtala, večkrat.

