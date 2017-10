PORTRET KANDIDATKE: Kdo je Romana Tomc?

Je predsedniška kandidatka stranke SDS. Je rojena Ljubljančanka in dolgoletna političarka, ki pravi, da pred 30 leti nikoli ne bi rekla, da bo vstopila v politiko. Je evropska poslanka, zato je ves čas razpeta med Brusljem in Ljubljano. Njeni domači so tudi zato zelo veseli, da se je odločila kandidirati, saj v času kampanje ves čas spi v domači postelji, pa tudi kovčke je za nekaj časa pospravila.