Posadimo avtohtone sorte za okusno domačo zelenjavo

Ob sajenju v aprilu moramo poskrbeti za pokrivanje s kopreno in ustrezno zračenje občutljivejših rastlin, da jih ne uniči pozeba. Izberimo avtohtone sorte, ki nas bodo razveselile s polnimi okusi in neprekosljivimi aromami, kot jih poznamo z babičinega vrta.

Avtohtone sorte SPAR Kot nekoč

Zdaj si lahko priskrbite semena, semenski krompir in v Sloveniji vzgojene sadike paradižnika in paprike avtohtonih sort v liniji SPAR Kot nekoč. Od 21. aprila poiščite v trgovinah Interspar in Spar sadike paradižnika val in novosadskega jabučarja ter botinske rumene paprike in paprike sivrija, za zgodnji pridelek krompirja pa izberite staro slovensko sorto kifeljčarja kresnik.

Kifeljčar kresnik – najboljši pečen

Ste vedeli, da je v svetu poznanih prek 4.000 sort krompirja, medtem ko imamo v Sloveniji 11 domačih sort krompirja? Posebej priljubljene so zgodnje sorte, med katerimi izstopa stara slovenska sorta kifeljčarja kresnik. Sadimo ga med aprilom in junijem, pridelek pa ročno pobiramo že po 60 do 75 dneh. Odličen je kot mlad pečen krompir. Če ga pečemo neolupljenega, bo obdržal skoraj vse vitamine.

Neskončna raznolikost paradižnikov

Paradižnik je verjetno tista vrtnina, o kateri se vrtičkarji največ pogovarjamo. Poznamo ogromno sort, ki se razlikujejo po velikosti, obliki in barvi plodov, pa tudi po načinu rasti rastline. Plodovi so lahko okrogli, podolgovati, jajčasti, srčasti ali narobe srčasti, celo hruškasti, pa gladki ali rebrati. Ob peclju imajo bolj ali manj izražen zelen obroč. Ali veste, da izrazitejši zeleni obroč pogosto pomeni tudi okusnejši plod? Med priljubljenimi avtohtonimi sortami paradižnikov sta zagotovo sorta val in novosadski jabučar.

Val je izboljšana različica avtohtone slovenske sorte volovsko srce. Plodovi so srčaste oblike, rožnato rdeče barve in izrazito mesnati. Ker se hitro razkuhajo, so primerni za pripravo različnih omak. Novosadski jabučar je udomačena sorta, ki ima ploščato okrogle plodove dobrega, rahlo kiselkastega okusa. Odlično se obnese v svežih poletnih solatah, posut s svežo baziliko in začinjen z bučnim oljem.

Ali veste, da je paradižnik bogat vir antioksidanta likopena

Ker je topen v maščobi, se njegova dostopnost za človeka poveča, kadar paradižnik uživamo pripravljen z manjšo količino maščobe. Odrasli ga dnevno potrebujemo okoli 3 mg, v kilogramu svežega paradižnika pa ga je kar 30 mg.

Paprike so toploljubne rastline

V preteklosti Slovenci nismo veliko pridelovali paprike, saj je izrazito toploljubna rastlina. Šele v zadnjih dvajsetih letih dobiva pomembnejše mesto v naših zelenjavnih vrtovih. Zato pri paprikah nimamo svojih sort, temveč so se nekatere , ki so prišle od drugod, pri nas udomačile in prilagodile na naše pridelovalne razmere. Mi pa smo jih vzeli za svoje, saj nam je njihov okus blizu.

Ali veste, da je sveža rumena paprika zelo bogat vir vitamina C? Izjemno priljubljena v kulinariki je botinska rumena paprika, brez katere si težko predstavljamo polnjene paprike, radi pa jo imamo tudi svežo ali vloženo. Tudi paprika sivrija, ki bogato obrodi in ima podolgovate zelene ter rdeče plodove, je pogosta vrtnina v naših zelenjavnih vrtovih in na krožnikih. Plodovi imajo srednje debelo meso, sladkastega in močnejšega okusa po papriki, zato so odlični za svežo porabo.

Naročnik oglasa je Spar.