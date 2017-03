Posadimo slovenske sorte vrtnin

Avtohtone slovenske sorte so nam blizu

Naši predniki so dolga desetletja zbirali in preizkušali gojenje rastlin, ki so dajale kakovosten, zdrav, okusen in bogat pridelek. Vsako sezono so skrbno načrtovano posejali semena, ki so se prilagodila na naše pridelovalne razmere in značilnosti našega podnebja. Krasi jih kakovost in okusi, ki jih poznamo in imamo radi.

Enako priljubljene udomačene sorte

Podobne avtohtonim so slovenske udomačene sorte. Te so naši predniki prinesli od drugod, zaradi odličnih lastnosti in okusov pa so se pri nas udomačile. Tudi udomačene sorte so se skozi čas odlično prilagodile na naše razmere in nas razvajajo z okusnim pridelkom ter so postale obvezen del slovenske vrtnarske in kulinarične tradicije.

Priskrbite si kakovostne sadike avtohtonih slovenskih in udomačenih sort – od 29. marca v vseh trgovinah Interspar in večjih trgovinah Spar!

Edinstven izbor semen in zdaj tudi sadik avtohtonih sort

Spar Slovenija je k sodelovanju povabil Semenarno Ljubljana in pripravil odličen izbor semen ter semenskega krompirja več kot 20 avtohtonih slovenskih in udomačenih sort vrtnin, ki so vam na voljo v liniji SPAR Kot nekoč. Ob začetku pomladi pa so poskrbeli tudi za sadike priljubljenih avtohtonih slovenskih in udomačenih sort. Že z 29. marcem si zagotovite sadike solate leda, ljubljanskega in varaždinskega zelja ter ptujske čebule in čebule belokranjke.

Leda za okusne sveže solate

Odlična poletna krhkolistna solata z rumeno zelenimi glavami, ki ima izrazit svež okus in vonj. Za večje glave jo sadimo v razdalji 25–30 cm med sadikami. Posadimo jo skupaj s korenjem, špinačo, fižolom in čebulo.

Ljubljansko zelje se hitreje skuha

Je srednje pozna slovenska sorta, ki ima ploščate okrogle svetlo zelene glave. Odlično je za solate, kisanje in skladiščenje. Izjemno je cenjeno zaradi okusnih listov in bogatega pridelka. Ker so listi tanki in nežni, se kislo zelje kuha krajši čas.

Avtohtone sorte vrtnin so dobro prilagojene na naše podnebne razmere in nas razveselijo z zdravim, okusnim ter svežim pridelkom.

Varaždinsko zelje za sarme

Je srednje pozna udomačena sorta, ki ima okroglo ploščate, zbite in rumeno zelene glave s tankimi listi. Je odlično za kisanje in skladiščenje ter nepogrešljivo za pripravo sarm, saj se listi lepo zvijajo. Sveže zelje ima nežen okus, prav tako pa tudi kislo zelje nima preostrega okusa.

Ptujska rdeča čebula za odličen golaž

Ptujska rdeča čebula je najbolj znana slovenska avtohtona čebula, ki ima geografsko zaščito pod imenom ptujski lük. Je ploščato okrogla, njen okus pa aromatičen in oster. Pri kuhanju hitro razpade, zato je nepogrešljiva pri pripravi čebulnih jedi.

Belokranjko dobro skladiščimo

Je zelo priljubljena slovenska čebula, značilne podolgovate oblike. Srednje pozna sorta s svetlo rjavimi luskolisti in belim mesom je ostrega, a hkrati sladkega okusa po čebuli. Njena velika prednost je hitro in enostavno čiščenje ter odlično skladiščenje.

Napotki za sajenje

Ko sadike prinesete domov, jih dobro zalijte.

Sadike pustite na prostem, vendar ne izpostavljene soncu.

Presajanja se lotite proti večeru, ko sonce neha pripekati.

Pred sajenjem sadike (še enkrat) dobro zalijemo, nato pa sadimo skupaj z zemeljsko grudo.

Sadike solate sadimo enako globoko, kot so rasle v prstenih kockah doslej, drugače ne bodo tvorile lepih glav, sadike čebule in zelja pa posadimo centimeter ali dva globlje.

