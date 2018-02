Posegi v prostor

Gospod Franc živi v brunarici, za katero niti ne bi potreboval dovoljenj, če ne bi bilo škarpe ... Zaradi nje bi bil skoraj ob dediščino. Zdaj upa, da bo po novi zakonodaji hiško mogoče lahko legaliziral - kot bogataši, ki so gradili na črno. Kaj pa urejanje in vzdrževanje prostora? Bodo po novem tudi država in lokalne skupnosti dolžne skrbeti za svoje premoženje?