Pred poslanci dva predloga zakona o drugem tiru, z obravnavo se mudi

Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o drugem tiru, ki ureja temeljna vprašanja v zvezi z njegovim financiranjem, gradnjo, upravljanjem in gospodarjenjem. Predlog so že posredovali DZ v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku. Vlada mora namreč projekt prijaviti na razpis za evropska sredstva, ki se izteče julija.

V skladu z vladnim predlogom zakona, se bo gradbeno dovoljenje za drugi tir preneslo na družbo 2TDK, s pripravljalnimi deli pa bi lahko začeli letos, je vlada objavila na družbenem omrežju Twitter.

Predlog vlade sicer temelji na javno-javnem partnerstvu in predvideva sodelovanje ene ali več zalednih držav pri financiranju.

Investitor drugega tira, družba 2TDK, bi investicijo izvedla v svojem imenu in na svoj račun. Za čas trajanja koncesije bi bila lastnica infrastrukture, medtem ko bi lastnica zemljišč pod infrastrukturo ostala država.

Ko bo infrastruktura enkrat zgrajena, ni predvideno, da bi bilo njeno upravljanje drugačno, kot je upravljanje ostale infrastrukture, ki ga izvaja družba Slovenske železnice-Infrastruktura (SŽ-Infrastruktura), je ob predstavitvi predloga zakona pojasnil eden od njegovih avtorjev Rajko Pirnat.

Ali bodo poslanci obravnavali hibrid obeh zakonov?

Andrej Čuš je vložil svoj predlog zakona o drugem tiru. (Foto: POP TV)

Poleg vlade je sicer svoj predlog zakona o istem tiru vložil tudi nepovezani poslanec Andrej Čuš. Gre za identičen zakon, kot ga je predlagala civilna iniciativa Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir. Z vložitvijo je tako Čuš pomagal civilni iniciativi in prehitel vladni predlog.

Pred poslanci se bosta tako znašla dva predloga. Med možnostmi je, da bodo poslanci enega od njih, najverjetneje Čuševega, ocenili kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo ali da bodo poslanci obravnavali hibrid obeh predlogov.

Minuli teden pa je v Sofiji potekala konferenca o investicijah v transport, ki jo je organizirala Evropska komisija. Konference se je udeležila tudi slovenska delegacija, ki je tja prišla z misijo drugi tir. Več o tem si lahko preberete tukaj.