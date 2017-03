Poslanci potrdili štiri nove ustavne sodnike

Poslanci so za nove ustavne sodnike na tajnem glasovanju potrdili Mateja Accetta, Rajka Kneza, Klemna Jakliča in Marijana Pavčnika. Accetto je prejel 75 glasov (11 proti), Knez 71 (13 proti), Jaklič 57 (27 proti), Pavčnik pa 76 (osem proti).

Predsednik republike je predlog štirih novih ustavnih sodnikov v DZ poslal pred tednom dni, konec preteklega in v začetku tega tedna pa so se kandidati predstavili javnosti. V predlogu je Pahor zapisal, da omenjene štiri kandidate predlaga, ker po njegovi oceni izpolnjujejo strokovne kriterije in vzbujajo zaupanje, po pogovorih s poslanskimi skupinami pa je mogoče tudi utemeljeno sklepati, da imajo potrebno podporo.

Zeleno luč je kandidatom dala tudi mandatno-volilna komisija, kjer je bilo sicer največ polemike o kandidaturi Jakliča. V ZL so mu namreč očitali, da je naklonjen SDS, ker je javno kritiziral postopke v zadevi Patria. Jaklič je na torkovi javni predstavitvi v zvezi s tem dejal, da je naloga vsakega akademskega ustavnega pravnika, da opozarja na kršitve človekovih pravic, če jih zazna.

Glasovanje poslancev je bilo tajno, za izvolitev pa je bila potrebna večina glasov vseh poslancev.